花蓮罷免志工遭老婦拍打攻擊 騎機車輾腳掌涉肇逃

花蓮罷傅公民團體「微光花蓮」李姓女志工，昨天在連署攤位時，遭老婦人連續拍打手臂及謾罵，志工趕緊報警，沒想到婦人騎機車輾過她的腳掌。警方表示，接獲報案後通知雙方到案說明，調查相關事證釐清案情。

李女在臉書指出，昨天下午在花蓮國安郵局前罷免連署據點，當下與支持罷免的民眾談話時，突然遭到一名老婦人從左後方連續用力拍打左手臂，還大聲叫囂，罵完人後跑進郵局；上前找老婦理論，表示打人是犯罪行為可以報警，沒想到對方竟嗆聲「去報警啊」。

李女隨即報警，但老婦急著離開，發動機車後直接衝向她，前輪碾過右腳掌逃離現場，警方到場後，因婦人不在場，請李女到派出所做筆錄。

李女表示，雖然之前發文寫志工值班「歡迎拍打餵食」，重點是「餵食」，結果居然有人真的來「拍打」，由於沒有受傷未驗傷，有拍下的老婦及車牌號碼畫面提供警方。

警方表示，老婦到派出所做筆錄時否認自己的行為，但調閱周邊監視器畫面，沒有拍到清楚的案發畫面，已請李女依違反社會秩序維護法告發對方，警方將持續釐清案情。

微光花蓮表示，4天內已發生3起攻擊事件，包括新城連署站有志工被吐口水，上周六在重慶市場有志工被後方路人拍打後，路人迅速躲進人群消失，希望報案後能遏止相關行為。

花蓮民進黨縣議員胡仁順譴責出手、動手的行為，他說，罷免是公民權利，應不分政黨、藍綠支持不同聲音的人，支持言論自由，但不代表能用粗暴手對待每人的自由。