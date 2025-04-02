避免憾事發生…台中勤美2起墜樓事件 裝設防護網並加強巡檢
台中勤美商場先前接連發生2起墜樓意外，業者今天表示，日前已將停車場防護網全數裝設完成，高樓層停車場加強管制增加巡檢，希望透過實際作法避免憾事再度發生。
勤美誠品綠園道商場今天告訴中央社記者，商場原先是僅有低樓層停車場設置防護網，發生意外案件後，經全面檢查，日前已全數完成裝設防護網強化安全。此外，高樓層停車場並加強管制增加巡檢，希望透過實際作法避免憾事再度發生。
記者今天前往事發商場停車場觀察，發現原先的半開放區域，皆已圍起防護網，相較先前僅有半樓高的圍墻牆面，安全性增加。
明天將迎接清明4天連假，今天商場內已湧入不少人潮，台中吳姓市民接受記者訪問表示，知道商場先前曾發生意外案件，但相信業者會有相關防護措施，不影響消費意願；孫姓市民則說，雖然發生意外會覺得怪怪的，但得知停車場已安裝防護網安心許多。
台中市西區勤美商場日前發生2起墜樓意外，2月24日發生男子自11樓墜樓，3月18日於同一地點，又發生1件女子墜樓案件。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言