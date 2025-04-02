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台中南屯飄瓦斯味 業者確認無外洩後解除封路管制

中央社／ 台中2日電

台中南屯區五權西路二段與東興路二段交叉口，今天下午疑發生瓦斯外洩事件，警方到場進行封路及交管；經瓦斯業者關閉總開關確認無外洩情形，於下午5時40分解除管制。

警方指出，下午4時12分許有民眾報案，在五權西路與東興路二段路口聞到瓦斯味，消防隊到場發現瓦斯氣體由水溝蓋下管線外洩，立即封鎖現場，並通知欣中天然氣公司到場協助搶修，現場無人員不適。

為維護安全，警方表示，東興路二段從五權西路至大墩四街先緊急封路，出動派出所人員共4名在現場指揮交通，協助引導車流；消防局也出動3輛消防車，透過灑水方式降低氣體濃度。

警方指出，下午5時30分許，欣中天然氣關閉總開關，確認已無外洩情形，消防人員也通報收隊，現場於下午5時40分解除管制，管制時間自下午4時12分至5時40分止。

台中市南屯區五權西路與東興路二段路口2日下午飄出瓦斯異味，警方獲報趕往先封鎖現場，消防也在旁灑水戒備，並通知天然氣公司到場協助搶修中。圖／民眾提供（中央社）
台中市南屯區五權西路與東興路二段路口2日下午飄出瓦斯異味，警方獲報趕往先封鎖現場，消防也在旁灑水戒備，並通知天然氣公司到場協助搶修中。圖／民眾提供（中央社）

消防人員 消防隊 瓦斯外洩

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