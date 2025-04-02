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搶救12天不治…日籍婦人走人行道挨撞 高市府：持續關懷助家屬

中央社／ 高雄2日電

61歲日籍婦人3月間在高雄一處人行道遭一輛小客車撞上，多日搶救後昨天不治，遺體經雄檢相驗完畢並由家屬領回；高雄市政府表示，持續提供家屬必要關懷與協助。

73歲張姓男子3月15日駕駛小客車行經高雄前金區中華、五福路口時，突然偏右駛上人行道，並撞上1名日本籍婦人，造成對方多處挫傷送醫救治。

婦人送醫搶救後生命跡象一度穩定，持續在加護病房接受治療，經半個月醫治仍在昨天不幸身亡，後續由高雄地檢署檢察官呂尚恩率同法醫到醫院相驗，經相驗完畢後，檢方核發中英文版本相驗屍體證明書，由家屬領回遺體處理後事；另外，檢方就過失致死部分再次訊問張男，並諭令張男以新台幣6萬元交保。

高雄市政府則在案發後第一時間啟動跨局處救助機制，並持續提供家屬必要關懷與協助，協助處理住宿等相關事宜；市府表示，其餘相關資訊，基於對家屬隱私的尊重，恕不對外說明。

高雄地檢署檢察長黃元冠第一時間也聯繫犯罪被害人保護協會高雄分會提供家屬必要服務，並由犯保高雄分會指派通曉日語心理諮商師、律師，提供家屬相關心理及法律協助。

73歲張姓老翁3月15日下午4時30分許駕廂型車行經高市中華三路與五福路口時，車突衝上人行道撞上日本籍池田姓婦人。聯合報記者張議晨／翻攝
73歲張姓老翁3月15日下午4時30分許駕廂型車行經高市中華三路與五福路口時，車突衝上人行道撞上日本籍池田姓婦人。聯合報記者張議晨／翻攝

人行道 遺體 高雄市

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