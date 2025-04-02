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警署百斬計畫獎5萬全民抓車手 台南民眾檢舉搶頭香

中央社／ 台南2日電

警政署推「百斬計畫獎5萬」專案，號召全民檢舉詐欺取款車手台南機警民眾昨天報案稱新營農會提款機有可疑男子提款，警方隨後逮捕香港籍車手，全國首名獎金到手者誕生。

台南市警察局新營分局副分局長蔡明宗今天接受媒體聯訪表示，昨天下午接獲民眾報案，指稱在新營區農會ATM提款機前，有疑似車手男子持續提領現金，立即派遣警力前往查處，員警到場於男子身上查獲現金新台幣15萬5400元及提款卡2張，逮捕詢後移送台南地檢署偵辦。

蔡明宗指出，警政署為強化全民防詐意識，攜手民間企業推出「百斬計畫獎5萬」專案，號召全民檢舉車手，此案報案者成為全國首名領到獎金5萬元民眾。

警方初步調查，遭逮捕香港籍杜姓男子3月下旬以旅遊名義入境，昨天從嘉義市搭乘火車到新營，下車後租用U-bike，騎到新營分局旁新營區農會提款機提款，到農會辦事陳姓民眾看見杜男持續提領現金，直覺有異向警方報案。

台南市警察局長林國清表示，「百斬計畫獎5萬」專案推動初心是改變策略，除縮短簡化檢舉流程，抓到即可頒發外，並將獎金提高到每人月均薪資以上5萬元來刺激民眾內心正義，更提醒勿因缺錢、貪念去當車手，不但淪為詐騙工具，還要面臨刑責與巨大賠償。

台南 詐騙 警察 車手 農會

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