警署百斬計畫獎5萬全民抓車手 台南民眾檢舉搶頭香

警政署推「百斬計畫獎5萬」專案，號召全民檢舉詐欺取款車手，台南機警民眾昨天報案稱新營農會提款機有可疑男子提款，警方隨後逮捕香港籍車手，全國首名獎金到手者誕生。

台南市警察局新營分局副分局長蔡明宗今天接受媒體聯訪表示，昨天下午接獲民眾報案，指稱在新營區農會ATM提款機前，有疑似車手男子持續提領現金，立即派遣警力前往查處，員警到場於男子身上查獲現金新台幣15萬5400元及提款卡2張，逮捕詢後移送台南地檢署偵辦。

蔡明宗指出，警政署為強化全民防詐意識，攜手民間企業推出「百斬計畫獎5萬」專案，號召全民檢舉車手，此案報案者成為全國首名領到獎金5萬元民眾。

警方初步調查，遭逮捕香港籍杜姓男子3月下旬以旅遊名義入境，昨天從嘉義市搭乘火車到新營，下車後租用U-bike，騎到新營分局旁新營區農會提款機提款，到農會辦事陳姓民眾看見杜男持續提領現金，直覺有異向警方報案。

台南市警察局長林國清表示，「百斬計畫獎5萬」專案推動初心是改變策略，除縮短簡化檢舉流程，抓到即可頒發外，並將獎金提高到每人月均薪資以上5萬元來刺激民眾內心正義，更提醒勿因缺錢、貪念去當車手，不但淪為詐騙工具，還要面臨刑責與巨大賠償。