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鶯歌住宅大火母女慘死…警曝屋主疑和妻口角 「討錢遭罵沒用」點火逃離

中央社／ 新北2日電

新北鶯歌區一處住宅今天中午發生火警，母女2人逃生不及身亡；警方追查，屋主黃姓男子涉重嫌，疑與妻子口角後在屋內點火洩憤後逃離現場，全案將依刑法放火罪嫌送辦。

新北市鶯歌區福隆一街一處住宅中午發生火警，消防獲報到場灌救，屋主黃男已自行逃生，黃男妻子張女、黃男女兒救出時，明顯死亡未送醫。

新北市警察局三峽分局以文字說明，根據調查，黃男案發前與妻子發生口角，向妻子索討幾百元被拒，遭罵「沒用」且不讓他吃飯，黃男在2樓房間內用打火機點燃塑膠洩憤，之後離開。

警方表示，在火場旁邊發現黃男，黃男手部有輕微灼傷，外套有引燃痕跡，鑑識人員也採證黃男身上跡證，黃男目前以犯罪嫌疑人身分偵詢；警方表示，已辦理夜間停止偵訊，待明天正式製作筆錄，詢後依刑法放火罪嫌移送。

新北市鶯歌區一處住宅2日中午發生火警，冒出大量濃煙，消防人員獲報到場灌救。圖／翻攝照片（中央社）
新北市鶯歌區一處住宅2日中午發生火警，冒出大量濃煙，消防人員獲報到場灌救。圖／翻攝照片（中央社）

妻子 新北 火災

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