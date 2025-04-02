快訊

怕成鍾文智第二？張綱維戴電子監控「屢次違規」 高院拘提裁定羈押

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

揉眼分神衝對向撞死婦人 死者家屬殯儀館怒毆肇事駕駛

聯合報／ 記者黃子騰林昭彰／新北即時報導

新北市29歲趙男昨晚開小貨車載28歲王姓同事，行經三重區正義北路時，疑因揉眼睛分神車輛失控，逆向衝撞對向剛下車的59歲李婦致死。檢警今下午進行相驗，趙男現身殯儀館時遭憤怒的死者家屬揮拳毆打，場面十分火爆，李婦確切死因仍待釐清。

據了解，擔任劇組工作人員的29歲趙姓男子，昨天晚間6時許開著載運劇組道具的小貨車，並載28歲王姓同事要前往與劇組會合。趙男行經三重區正義北路時，疑因揉眼睛一時分神，貨車偏移駛向對向車道逆向衝撞路旁停放的轎車及17輛機車，當時站在轎車車門旁的59歲駕駛李女被貨車撞上雙腳骨折當場失去生命跡象，送醫急救後宣告不治。警方詢後將趙男依過失致死罪嫌送辦。

檢警今天下午在新北市立殯儀館進行相驗，趙男在警方帶領下進入相驗室，突遭死者李婦的家屬衝上前朝臉部揮拳毆打，趙男眼鏡被毆掉落在地，一旁警員趕緊將雙方隔開，才未繼續爆發衝突，李婦確切死因仍待檢察官相驗釐清。

死者家屬憤怒上前揮拳。記者黃子騰／翻攝
死者家屬憤怒上前揮拳。記者黃子騰／翻攝
趙男臉部遭毆眼鏡掉落連忙蹲下身撿拾。記者黃子騰／翻攝
趙男臉部遭毆眼鏡掉落連忙蹲下身撿拾。記者黃子騰／翻攝

三重 殯儀館 衝突 逆向

延伸閱讀

車輛未禮讓行人3個月取締近700件 台南新增27處科技執法

三重貨車突逆向衝撞轎車波及17輛機車 遭撞女駕駛不治

撞死陳梅慧…肇事駕駛質疑沒繫安全帶 法官以現場照打臉

好衰！車停高雄鼓山路邊被擦撞 肇事駕駛竟跑了

相關新聞

嘉義廢棄民宅前驚見男嬰…遭遺棄躺紙箱「死亡多時」 警追查生母

嘉義縣布袋鎮一處廢棄民宅今天上午被人發現門前紙箱內有名棄嬰，警、消據報到場發現男嬰已死亡多時，警方封鎖現場蒐證，報請嘉義地檢署...

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天仍喪命

日本籍61歲婦人與30歲兒子來台旅遊，15日下午母子走在高雄市區人行道卻遭小貨車撞上，婦人遭撞後全身多處受傷，急救約半個...

鶯歌住宅大火母女慘死…警曝屋主疑和妻口角 「討錢遭罵沒用」點火逃離

新北鶯歌區一處住宅今天中午發生火警，母女2人逃生不及身亡；警方追查，屋主黃姓男子涉重嫌，疑與妻子口角後在屋內點火洩憤後逃...

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

台中市警局在今年1、2月陸續發布人事調整，有別於前兩波的小幅調整，人數都在20人以下，此次人事調動有201人，其中包含兩...

送托政府合格保母…4個月大男嬰卻疑遭虐 家長：崩潰痛哭到頭痛

宜蘭縣一名陳姓保母遭控涉嫌虐童案，家長今控訴4個月大男嬰送托政府合格保母，卻因腦傷得開顱急救。檢方認為陳女犯罪嫌疑重大，...

花蓮罷免志工遭老婦拍打攻擊 騎機車輾腳掌涉肇逃

花蓮罷傅公民團體「微光花蓮」李姓女志工，昨天在連署攤位時，遭老婦人連續拍打手臂及謾罵，志工趕緊報警，沒想到婦人騎機車輾過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。