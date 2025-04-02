聽新聞
0:00 / 0:00
揉眼分神衝對向撞死婦人 死者家屬殯儀館怒毆肇事駕駛
新北市29歲趙男昨晚開小貨車載28歲王姓同事，行經三重區正義北路時，疑因揉眼睛分神車輛失控，逆向衝撞對向剛下車的59歲李婦致死。檢警今下午進行相驗，趙男現身殯儀館時遭憤怒的死者家屬揮拳毆打，場面十分火爆，李婦確切死因仍待釐清。
據了解，擔任劇組工作人員的29歲趙姓男子，昨天晚間6時許開著載運劇組道具的小貨車，並載28歲王姓同事要前往與劇組會合。趙男行經三重區正義北路時，疑因揉眼睛一時分神，貨車偏移駛向對向車道逆向衝撞路旁停放的轎車及17輛機車，當時站在轎車車門旁的59歲駕駛李女被貨車撞上雙腳骨折當場失去生命跡象，送醫急救後宣告不治。警方詢後將趙男依過失致死罪嫌送辦。
檢警今天下午在新北市立殯儀館進行相驗，趙男在警方帶領下進入相驗室，突遭死者李婦的家屬衝上前朝臉部揮拳毆打，趙男眼鏡被毆掉落在地，一旁警員趕緊將雙方隔開，才未繼續爆發衝突，李婦確切死因仍待檢察官相驗釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言