揉眼分神衝對向撞死婦人 死者家屬殯儀館怒毆肇事駕駛

新北市29歲趙男昨晚開小貨車載28歲王姓同事，行經三重區正義北路時，疑因揉眼睛分神車輛失控，逆向衝撞對向剛下車的59歲李婦致死。檢警今下午進行相驗，趙男現身殯儀館時遭憤怒的死者家屬揮拳毆打，場面十分火爆，李婦確切死因仍待釐清。

據了解，擔任劇組工作人員的29歲趙姓男子，昨天晚間6時許開著載運劇組道具的小貨車，並載28歲王姓同事要前往與劇組會合。趙男行經三重區正義北路時，疑因揉眼睛一時分神，貨車偏移駛向對向車道逆向衝撞路旁停放的轎車及17輛機車，當時站在轎車車門旁的59歲駕駛李女被貨車撞上雙腳骨折當場失去生命跡象，送醫急救後宣告不治。警方詢後將趙男依過失致死罪嫌送辦。