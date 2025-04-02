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新北三重分傳住宅、工廠火警 消防局出動46車、88人
新北市三重區今天下午5時許，先後在長安街傳出住宅火警、中興北街傳出工廠火警，消防局共派遣46輛車、88人分別前往搶救，陸續回報無人受傷受困，住宅與工廠火警皆已撲滅。
長安街是在下午5時04分許傳出住宅火警，現場為7層樓集合住宅社區的2樓，一度通報有延燒之虞，消防局獲報派遣26輛車、53人前往搶救，但鄰居表示起火戶是空屋沒有住人，火勢已於5時23分撲滅，沒有延燒、無人員受傷。
頂崁工業區範圍內中興北街火警，則是3層樓老舊公寓，設在1樓的金屬表面加工印刷廠於5時20分冒出黑煙，員工皆已自行疏散逃出，無人受困，消防局派遣20車、35人前往搶救，現場是作業機台起火，燃燒面積約5平方公尺，已迅速撲滅。2場火警的起火原因都尚待鑑識調查釐清。
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