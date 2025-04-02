送托政府合格保母…4個月大男嬰卻疑遭虐 家長：崩潰痛哭到頭痛

宜蘭縣一名陳姓保母遭控涉嫌虐童案，家長今控訴4個月大男嬰送托政府合格保母，卻因腦傷得開顱急救。檢方認為陳女犯罪嫌疑重大，2月17日聲請羈押獲准，昨以妨害幼童發育罪起訴，宜蘭地院召開接押庭，裁定10萬元交保、限制出境。

一名家長透過宜蘭縣溪北區居家托育服務中心媒合保母，今在社群平台指出，1月2日將4個月大孩子送托，13日嚴重腦傷、開顱急救；控訴孩子在保母家失去意識、瞳孔放大等狀況，保母卻沒有任何急救、送醫，而是打給她稱孩子怪怪的，他質疑拖了多久時間，導致嚴重到要開顱。

家長說，「電視上的新聞案件，活生生發生在我跟孩子的身上」，直呼每天崩潰痛哭到頭痛，更不滿保母不覺得自己有錯，還在孩子生死關頭時，數次傳訊息、致電，只為深怕超收的錢違法，要急著還那1萬多元。

據悉，該名男嬰送至國立陽明交通大學附設醫院，院方第一時間通報宜蘭縣政府社會處，急救後再轉診至台北榮民總醫院，已從加護病房轉至普通病房。

檢方認為，陳姓保母涉嫌以不明方式大力搖晃或重擊，導致男嬰腦部受傷，出現不可逆的重傷害，檢方2月17日聲押獲准，昨以妨害幼童發育罪起訴，但保母否認犯行。

宜蘭地院昨開接押庭，陳姓被告否認有檢察官所指的傷害行為，法官認為犯嫌重大，但審酌陳女育有名未成年子女需要照顧等家庭狀況，以具保、限制出境即可確保將來審判程序順利進行，無羈押必要，裁定10萬元交保、限制出境。

據了解，陳姓保母2014年取得合格保母證照後，迄今收托並無不良紀錄。該案年初發生時，陳女收托包含案主共2名孩子，另一名1歲多孩子於出生數月時即收托，並無異狀，已由家長帶回自行照顧。

宜蘭縣政府社會處證實，該案已進入司法程序，細節不便說明，調查期間，已暫緩陳姓保母收托，目前持續關心案主家庭，希望外界集氣讓孩子度過難關。統計至3月31日，宜蘭縣共有384名合格保母，社會處以孩子最佳利益考量，居家托育服務中心也會去抽查保母照顧孩子的狀況。