黑幫成員誘設帳戶供詐團洗錢逾億 新北警逮11嫌
新北市刑大偵辦詐騙案，發現竹聯幫仁堂弘仁會成員呂姓男子涉誘騙民眾成立空殼公司商號，再把公司帳戶交詐欺集團使用，匯入詐騙所得1.8億元，警方近日逮捕呂男等11人。
新北市刑大調查發現，呂男在社群媒體大量投放假貸款廣告，鎖定急需用錢的民眾，呂男誆稱可幫忙設立公司商號，再向銀行爭取較好利率貸款，受騙配合後收走帳戶存摺、公司大小章等，轉交詐欺集團使用，讓公司帳戶淪為匯入詐騙贓款的人頭戶。
警方清查，受騙被害人共50名，受騙匯款金額達1億8734萬餘元。專案小組鎖定首謀呂男及幫派據點，執行檢肅行動，查獲以呂嫌為首詐欺集團核心成員共11人，並查扣1676萬元、名車及名錶等贓證物，警詢後依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言