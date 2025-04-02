黑幫成員誘設帳戶供詐團洗錢逾億 新北警逮11嫌

新北市刑大偵辦詐騙案，發現竹聯幫仁堂弘仁會成員呂姓男子涉誘騙民眾成立空殼公司商號，再把公司帳戶交詐欺集團使用，匯入詐騙所得1.8億元，警方近日逮捕呂男等11人。

新北市刑大調查發現，呂男在社群媒體大量投放假貸款廣告，鎖定急需用錢的民眾，呂男誆稱可幫忙設立公司商號，再向銀行爭取較好利率貸款，受騙配合後收走帳戶存摺、公司大小章等，轉交詐欺集團使用，讓公司帳戶淪為匯入詐騙贓款的人頭戶。

警方清查，受騙被害人共50名，受騙匯款金額達1億8734萬餘元。專案小組鎖定首謀呂男及幫派據點，執行檢肅行動，查獲以呂嫌為首詐欺集團核心成員共11人，並查扣1676萬元、名車及名錶等贓證物，警詢後依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。