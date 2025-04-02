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花蓮罷團4天內傳3起攻擊事件 志工挨打、機車輾腳掌

中央社／ 花蓮縣2日電

花蓮公民團體發起罷免國民黨立委傅崐萁，近日傳出3起攻擊事件，罷團李姓志工昨天在連署攤位遭1名婦人拍打手臂、叫囂罵人，被機車輾過腳掌。警方獲報後通知婦人到案說明。

李姓志工昨天下午2時許在花蓮國安郵局前罷免連署據點值班，當時正在與支持者談話，突然有名老婦人從身後連續拍打她的左手臂、並大聲叫囂罵人，隨後跑進郵局。

李姓志工說，雖沒有受傷，但受到驚嚇，於是走進郵局找到婦人，跟她說「政治理念不同，可以理性陳述，出手打人是犯罪行為，我可以報警」，反遭婦人嗆「你去報警啊」。

李姓志工報警後，婦人卻急著想離開，還發動機車衝撞她，機車前輪還輾過志工右腳掌，隨後逃離現場。

李姓志工說，因為沒有受傷，所以沒去驗傷，已將老婦照片、車牌號碼提供給警方。

花蓮警方指出，婦人到派出所做筆錄時，否認志工指控行為，由於雙方說法不一，附近監視器沒有拍到案發畫面，將積極調查相關事證，釐清案情。

罷團「微光花蓮」指出，花蓮4天內發生3起攻擊事件，包括新城連署站有志工被吐口水、重慶市場有志工被人從後方打，希望透過向警方報案，讓暴力攻擊能平息。

花蓮公民團體發起罷免國民黨立委傅崐萁，近日傳出3起攻擊事件，罷團李姓志工昨天在連署攤位遭1名婦人拍打手臂、叫囂罵人，被機車輾過腳掌。警方獲報後通知婦人到案說明。聯合報記者胡經周／攝影
花蓮公民團體發起罷免國民黨立委傅崐萁，近日傳出3起攻擊事件，罷團李姓志工昨天在連署攤位遭1名婦人拍打手臂、叫囂罵人，被機車輾過腳掌。警方獲報後通知婦人到案說明。聯合報記者胡經周／攝影

老婦 花蓮 郵局

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