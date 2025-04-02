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竹北行人地獄再現！小跑步過馬路仍遭撞 駕駛稱視線死角

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

行人地獄再現！新竹縣竹北市新興路昨晚發生行人遭撞事故，一名行人綠燈通過斑馬線時，遭左轉的黑色休旅車直接撞上，驚悚過程全被後方車輛行車記錄器拍下。警方表示，休旅車駕駛供稱因視線死角沒看到行人，所幸行人僅輕傷。

有網友在臉書「竹北大小事」貼出影片，昨晚6時許，天色昏暗，一名行人身穿亮色雨衣，綠燈時走行人穿越道過馬路，一路上加速還小跑步，未料一輛黑色休旅車不但沒在路口停讓行人，反而直接未減速左轉將行人撞倒在地。

竹北警分局指出，昨晚6時許，一輛休旅車行經行人穿越道時，疑視線死角未禮讓行人，故發生碰撞事故，所幸行人輕傷無大礙。依道路交通管理處罰條例第44條規定，駕駛人未禮讓行人可處1200元以上、6000元以下罰鍰；致人受傷或死亡者，處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，致人受傷者，吊扣駕照1年。

影片曝光後也引爆網友怒火：「穿這麼顯眼還被撞，A柱是遮到哪裡去？」、「撞人還不下車，駕駛是不是在車上滑手機？」、「白天也會怕了，更何況這種光線暗又下雨的情況」、「行人想說趕快過，就被撞了，以後想趕快過，也要確認車有停住再走」，也有人認為是駕駛貼了過黑隔熱紙釀禍。

也有網友提到，竹北多處路段燈光昏暗、設計不良，「文化科技城變文化撞人城」、「行人地獄不是說假的」，另有留言認為應該設置「紅綠燈時相分離」。

警方呼籲，駕駛人行經行人穿越道時務必減速停讓，確保行人優先通行；同時提醒行人過馬路時應注意車輛動態，共同維護道路安全。

竹北警分局指出，昨晚6時許，一輛休旅車行經行人穿越道時，疑視線死角未禮讓行人，故發生碰撞事故，所幸行人輕傷無大礙。圖／取自竹北大小事
竹北警分局指出，昨晚6時許，一輛休旅車行經行人穿越道時，疑視線死角未禮讓行人，故發生碰撞事故，所幸行人輕傷無大礙。圖／取自竹北大小事
一名行人身穿亮色雨衣，綠燈時走行人穿越道過馬路，一路上加速還小跑步，未料一輛黑色休旅車不但沒在路口停讓行人，反而直接未減速左轉將行人撞倒在地。圖／取自竹北大小事
一名行人身穿亮色雨衣，綠燈時走行人穿越道過馬路，一路上加速還小跑步，未料一輛黑色休旅車不但沒在路口停讓行人，反而直接未減速左轉將行人撞倒在地。圖／取自竹北大小事

休旅車 竹北 行人地獄 車禍

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