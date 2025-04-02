詐團設親子群組…男誤信投資AI機器人險被騙40萬 警方逮車手

詐騙手法不斷翻新，詐騙集團以親子活動群組邀民眾加入後，卻掛羊頭賣狗肉，趁機攀談邀被害人投資AI研發機器人，可獲豐厚報酬，被害男子要將40萬元面交車手，大村分駐所員警一路尾隨車手到雲林縣一處超商，雙方交款時，當場逮獲吳姓女車手移送法辦。

員林警分局大村分駐所近日接獲舉報吳姓女子（59歲）形跡可疑，疑是車手，警方開始佈線查緝，前天吳女與被害人相約交款，警方一路跟監到雲林縣林內鄉一家超商，員警也佯裝成客人購物在店內監控，被害男子正要把40萬元 交給吳女時，被警方當場查獲，逮捕吳女，也查獲吳女偽造的工作證及已簽署的「研發成本加值憑證」等。

警方初步調查，被害男子日前被邀加入一個LINE親子活動群組，詐團一開始提供親子教育等活動資訊，並用每日打卡集點可送好禮，要被害男子每日到line打卡報到，後來慢慢攀談，並告知有AI研發機器人投資機會，邀男子投資，雙方還簽署研發成本加值憑證，男子也約定要投資40萬元，正要交款時，幸好被警方查獲，才未損失血汗錢，警方依詐欺及洗錢防制法將吳女移送彰化地檢署偵辦。