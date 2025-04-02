來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天仍喪命

日本籍61歲婦人與30歲兒子來台旅遊，15日下午母子走在高雄市區人行道卻遭小貨車撞上，婦人遭撞後全身多處受傷，急救約半個月，於昨天宣告不治，檢方昨天完成相驗，小貨車張姓駕駛涉犯過失致死罪，複訊後以6萬元交保，雄檢核發相驗屍體證明書後，由家屬領回遺體處理後事。

新興警分局交通分隊員警15日下午4時30分許，在前金區中華三路與五福路口執行交通疏導勤務，突見一輛廂型車沿中華三路北上車道行駛時，突然偏右駛上人行道並撞上一名婦人。

箱型車當時未停下，又往前衝，在下一個路口才停下，警方以指揮棒示意駕駛張姓老翁（73歲）開車門，張一臉恍神，稱車子不明原因衝上人行道；警方當下目擊車禍，隨即通報119派救護車前來。

警方發現被撞的是一名61歲日本籍婦人，婦人身體多處擦挫傷，警方查出婦人和兒子來高雄觀光，當時兒子就走在她的身旁，救護車將婦人送醫，因傷勢不輕，警方立即協助通知日本在台協會，協助婦人做後續醫療處置。

不過，該婦人經急救16天仍無法脫險，昨天宣告不治，雄檢檢察官呂尚恩昨日立即率同法醫趕赴高雄長庚醫院相驗，就訊張男後以6萬元交保，且於相驗完畢後，核發中英文版本相驗屍體證明書，由家屬領回遺體處理後事。