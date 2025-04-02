不是被詐騙！台中老田僑領300萬鉅款「竟是這原因」 警護送返家

台中市北屯區一名七旬老翁早年擁有大片農地，重劃後身價不斐，上月底因會被扣二代健保，所以前往台灣銀行水湳分行，提領300萬元現金，雖然老翁在銀行往來頻繁，但仍擔心老翁被詐騙，仍細心關懷提問，另外四平所也派員護送老翁返家，以免發生意外。

經查，該名七旬老翁是台灣銀行水湳分行的往來戶，因二代健保利息錢扣繳保費問題，上月28日前往銀行提領300萬元，以節省被扣二代健保保費的金額，雖然老翁已是老面孔，但行員未鬆懈，依然仔細的向老翁進行關懷提問。

台銀行員確認老翁是正常的資金運用後，因300萬元現鈔重量約5公斤，為防止突發意外，行員便代為請求轄區四平派出所派員前往護鈔。

四平所警員潘邱胤、林鴻耀接獲通知後立即前往協助，在護送老翁返家途中，警方仍不忘向老翁進行防詐宣導，特別是年長者常遇到的「猜猜我是誰」詐騙手法，一再叮嚀老翁如果有接獲自稱親友急需用錢的電話時，一定要冷靜應對與查證，對於警方的熱心關懷與協助，老翁頻頻致謝。

第五警分局長劉其賢表示，警察除了是打擊各項犯罪的執法者，更是維護人民生活安全的重要守護者，無論是護鈔、協助處理糾紛或是防範詐騙，警察始終站在第一線確保民眾的生命財產安全；近來詐騙猖獗，詐騙集團會用各用話術誘騙民眾，千萬不要輕信他人貿然匯款、轉帳或將帳戶提供給他人使用，確保自己財產安全。