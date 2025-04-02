201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

台中市警局在今年1、2月陸續發布人事調整，有別於前兩波的小幅調整，人數都在20人以下，此次人事調動有201人，其中包含兩線一星至三線一星的警官，幅度堪稱「今年最大」，其中有3人是刑事局、桃園市警局、保六總隊調入。

台中市警局表示，此次調動基於推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，通盤檢討調整。

案內人員除他機關調入外，統一於114年4月8日（星期二）完成離、到職手續。

新職務／姓名／原職務

1 本局主任秘書室秘書 蔡翊民 第六分局副分局長 第五序列陞職第四序列

2 第六分局副分局長 吳大勇 第一分局副分局長

3 第一分局副分局長 廖劭晃 烏日分局副分局長

4 烏日分局副分局長 許正懋 大甲分局副分局長

5 大甲分局副分局長 卓家興 刑事警察大隊副大隊長

6 刑事警察大隊副大隊長 陳俊彥 刑事警察大隊技正

7 刑事警察大隊技正 高嘉陽 本局法制室專員 (第五序列)

8 本局法制室專員 (第五序列) 楊俊明 婦幼警察隊隊長

9 婦幼警察隊隊長 紀翰學 第六分局交通組組長 第六序列陞職第五序列

10 第六分局交通組組長 蕭啟宏 第三分局交通組組長

11 第三分局交通組組長 郭育奇 霧峰分局交通組組長

12 霧峰分局交通組組長 賴哲偉 本局人事室警務正 (支援副局長室)

13 第一分局督察組組長 蔡榮原 大雅分局督察組組長

14 大雅分局督察組組長 莊瑞彬 東勢分局督察組組長

15 東勢分局督察組組長 林瑞銘 本局督察室督察員 (第六序列)

16 本局督察室督察員 (第六序列) 楊志文 本局督察室警務正

17 本局督察室警務正 廖雲傑 本局行政科警務正

18 第六分局督察組組長 鍾文獻 第五分局督察組組長

19 第五分局督察組組長 洪坤寶 太平分局督察組組長

20 太平分局督察組組長 蔡育助 本局督察室督察員 (第六序列)

21 本局督察室督察員 (第六序列) 蔡易儒 本局督察室警務正

22 大甲分局防治組組長 陳文生 豐原分局督察組組長

23 豐原分局督察組組長 陳宏政 捷運警察隊督察組組長

24 捷運警察隊督察組組長 林南清 本局督察室督察員 (第六序列)

25 本局督察室督察員 (第六序列) 李文競 本局督察室警務正

26 本局督察室警務正 廖如瑩 本局公共關係室警務正

27 第五分局交通組組長 程國禎 大雅分局交通組組長

28 大雅分局交通組組長 吳俊岳 本局秘書室庶務股股長

29 本局秘書室庶務股股長 黃建樂 本局行政科勤務股股長

30 本局行政科勤務股股長 林長青 本局防治科民力股股長

31 本局防治科民力股股長 鄭裕嬴 本局後勤科裝備股股長

32 本局後勤科裝備股股長 洪文開 本局秘書室文書股股長

33 本局秘書室文書股股長 陳俊男 本局勤務指揮中心行政股股長

34 本局勤務指揮中心行政股股長 余志澈 本局犯罪預防科預防股股長

35 本局犯罪預防科預防股股長 林偉俊 本局民防管制中心修護股股長

36 本局民防管制中心修護股股長 王天麟 本局訓練科訓練股股長

37 本局訓練科訓練股股長 王寵魁 本局保安科警備股股長

38 本局保安科警備股股長 田中湶 本局保防科偵防股股長

39 本局保防科偵防股股長 林喬源 本局保防科保防股股長

40 本局保防科保防股股長 趙胤程 霧峰分局行政組組長

41 霧峰分局行政組組長 宋方忠 本局防治科警務正

42 東勢分局秘書室主任 劉元煜 本局後勤科警務正

43 大甲分局交通組組長 張忠正 本局人事室警務正 (支援交通警察大隊)

44 本局人事室警務正 (支援交通警察大隊) 劉文榮 本局勤務指揮中心警務正

45 本局勤務指揮中心警務正 許明達 本局公共關係室警務正

46 大甲分局秘書室主任 莊貿交 本局保安科警務正

47 本局秘書室檔案股股長 廖鴻懿 本局秘書室研考股股長

48 本局秘書室研考股股長 黃惠娟 本局秘書室警務正

49 本局保防科觀保股股長 吳坤堂 太平分局行政組組長

50 太平分局行政組組長 章鈞傑 本局保防科警務正

51 本局督察室警務正 劉千瑜 本局秘書室警務正

52 太平分局秘書室主任 徐國清 本局保安科警務正

53 刑事警察大隊行政組組長 蔡蓮味 刑事警察大隊專員 (第六序列)

54 刑事警察大隊專員 (第六序列) 呂淑怡 本局防治科警務正

55 本局行政科警務正 李有志 大甲分局大安分駐所警務員兼所長 第七序列陞職第六序列

56 本局人事室警務正 (支援局長室) 林愷庭 第三分局警務員 (支援局長室) 第七序列陞職第六序列

57 本局督察室警務正 林武傑 第三分局正義派出所警務員兼所長 第七序列陞職第六序列

58 本局秘書室警務正 游鈴杰 第三分局警務員 第七序列陞職第六序列

59 本局秘書室警務正 黃姿萍 第三分局警務員 第七序列陞職第六序列

60 本局保安科警務正 范姜崇哲 東勢分局警備隊隊長 第七序列陞職第六序列

61 本局保安科警務正 楊璨豪 保安警察大隊警務員 第七序列陞職第六序列

62 本局保防科警務正 呂水賢 大雅分局警備隊隊長 第七序列陞職第六序列

63 本局防治科警務正 林怡如 少年警察隊警務員 第七序列陞職第六序列

64 本局防治科警務正 石依婷 刑事警察大隊 偵查第一隊警務員 第七序列陞職第六序列

65 本局人事室警務正 (支援副局長室) 呂永河 刑事警察大隊督察員 (第七序列) 第七序列陞職第六序列

66 本局後勤科警務正 劉世進 保安警察大隊警務員 第七序列陞職第六序列

67 第一分局偵查隊警務員兼副隊長 張翔諭 刑事警察大隊偵查第三隊警務員兼副隊長

68 第二分局偵查隊警務員兼副隊長 張志維 東勢分局偵查隊警務員兼副隊長

69 第三分局偵查隊警務員兼副隊長 周朕平 大雅分局偵查隊警務員兼副隊長

70 第三分局偵查隊警務員兼副隊長 郭原福 刑事警察大隊偵查第二隊警務員兼副隊長

71 第四分局偵查隊警務員兼副隊長(第七序列) 許凱智 烏日分局偵查隊警務員兼副隊長(第八序列) 第八序列陞職第七序列

72 第五分局偵查隊警務員兼副隊長 林佳億 刑事警察大隊偵查第六隊警務員兼副隊長

73 第六分局偵查隊警務員兼副隊長(第七序列) 王育蒼 第三分局偵查隊警務員兼副隊長(第八序列)第八序列陞職第七序列

74 豐原分局偵查隊警務員兼副隊長 陳登義 刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長

75 大雅分局偵查隊警務員兼副隊長 林威閎 刑事警察大隊警務員

76 大雅分局偵查隊警務員兼副隊長 何嘉熙 清水分局偵查隊警務員兼副隊長

77 霧峰分局偵查隊警務員兼副隊長 柯宏志 大甲分局偵查隊警務員兼副隊長

78 烏日分局偵查隊警務員兼副隊長 洪巧螢 本局刑事鑑識中心警務員

79 烏日分局偵查隊警務員兼副隊長 趙瑞昇 和平分局偵查隊警務員兼副隊長

80 清水分局偵查隊警務員兼副隊長 謝晨仰 交通警察大隊警務員

81 清水分局偵查隊警務員兼副隊長 張凱智 刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長

82 大甲分局偵查隊警務員兼副隊長 蔡沅樺 刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼副隊長

83 東勢分局偵查隊警務員兼副隊長 潘永珊 刑事警察大隊警務員

84 和平分局偵查隊警務員兼副隊長 蔡俊生 霧峰分局警務員

85 刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長 吳忠哲 太平分局坪林派出所警務員兼所長

86 刑事警察大隊偵查第二隊警務員兼副隊長 邱靖宸 第六分局警務員

87 刑事警察大隊偵查第三隊警務員兼副隊長 周致瑋 刑事警察大隊警務員

88 刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼副隊長 張家榜 交通警察大隊督察員

89 刑事警察大隊偵查第六隊警務員兼副隊長 陳和順 第六分局警務員

90 刑事警察大隊偵查第七隊警務員兼副隊長 江明慧 刑事警察大隊警務員

91 刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長 吳詩涵 刑事警察大隊偵查第七隊警務員兼副隊長

92 太平分局坪林派出所警務員兼所長 鍾政堂 交通警察大隊警務員

93 第三分局勤工派出所 警務員兼所長(第七序列) 劉浩廷 烏日分局犁份派出所 警務員兼所長(第八序列) 第八序列陞職第七序列

94 烏日分局犁份派出所警務員兼所長 林正和 和平分局巡官 第九序列陞職第八序列

95 豐原分局社口派出所警務員兼所長 鄭誌銘 豐原分局社口派出所巡官兼所長 第九序列陞職第八序列

96 烏日分局警備隊隊長 林英龍 清水分局警備隊隊長

97 清水分局警備隊隊長 洪志仁 清水分局沙鹿分駐所警務員兼所長

98 清水分局沙鹿分駐所警務員兼所長 楊秉學 第一分局警務員

99 大甲分局警備隊隊長 紀明仁 第五分局四平派出所警務員兼所長

100 第五分局四平派出所警務員兼所長 高銘顯 烏日分局烏日派出所警務員兼所長

101 烏日分局烏日派出所警務員兼所長 楊明勳 第六分局西屯派出所警務員兼所長

102 第六分局西屯派出所警務員兼所長 李健瑋 第二分局育才派出所警務員兼所長

103 第二分局育才派出所警務員兼所長 陳宏模 第一分局大誠分駐所警務員兼所長

104 第一分局大誠分駐所警務員兼所長 劉峪銓 烏日分局大肚分駐所警務員兼所長

105 烏日分局大肚分駐所警務員兼所長 陳名臻 烏日分局警務員

106 清水分局明秀派出所 警務員兼所長(第七序列) 楊勝傑 第六分局工業區派出所警務員兼所長(第八序列) 第八序列陞職第七序列

107 第六分局工業區派出所警務員兼所長 陳靖宣 保安警察大隊警務員 (支援本局公共關係室)

108 大雅分局警備隊隊長 劉凱萍 第五分局松安派出所警務員兼所長

109 第五分局松安派出所警務員兼所長 何明憲 太平分局新平派出所警務員兼所長

110 太平分局新平派出所警務員兼所長 陳信宇 豐原分局豐原派出所警務員兼所長

111 豐原分局豐原派出所警務員兼所長 黃登貴 東勢分局警務員

112 東勢分局警備隊隊長 陳奕文 霧峰分局警備隊隊長

113 霧峰分局警備隊隊長 林崎嵩 霧峰分局國光派出所警務員兼所長

114 霧峰分局國光派出所警務員兼所長 葉承蔚 大甲分局外埔分駐所警務員兼所長

115 大甲分局外埔分駐所警務員兼所長 廖得麟 第六分局何安派出所巡官兼副所長 第九序列陞職第八序列

116 大甲分局大安分駐所警務員兼所長 賴漢昌 烏日分局溪南派出所巡官兼所長 第九序列陞職第八序列

117 第三分局正義派出所警務員兼所長 江松泳 第三分局健康派出所警務員兼所長

118 第三分局健康派出所警務員兼所長 王毓新 第三分局立德派出所警務員兼所長

119 第三分局立德派出所警務員兼所長 許逸維 清水分局清水派出所警務員兼所長

120 清水分局清水派出所警務員兼所長 陳俊佑 清水分局大秀派出所巡官兼所長 第九序列陞職第八序列

121 第三分局警備隊隊長 李參民 第三分局東區分駐所警務員兼所長

122 第三分局東區分駐所 警務員兼所長(第七序列) 許志弘 霧峰分局成功派出所 警務員兼所長(第八序列) 第八序列陞職第七序列

123 霧峰分局成功派出所警務員兼所長 林春發 霧峰分局大里分駐所警務員兼所長

124 霧峰分局大里分駐所警務員兼所長 廖敏男 霧峰分局霧峰派出所警務員兼所長

125 霧峰分局霧峰派出所警務員兼所長 楊永存 第六分局市政派出所巡官兼副所長 第九序列陞職第八序列

126 第五分局水湳派出所警務員兼所長 涂嘉佑 清水分局梧棲分駐所警務員兼所長

127 清水分局梧棲分駐所警務員兼所長 何易軒 清水分局光華派出所巡官兼所長 第九序列陞職第八序列

128 烏日分局溪南派出所巡官兼所長 陳佑而 第五分局巡官

129 清水分局大秀派出所巡官兼所長 余青峰 東勢分局石岡分駐所巡官兼所長

130 東勢分局石岡分駐所巡官兼所長 吳永鑫 東勢分局永源派出所巡官兼所長

131 東勢分局永源派出所巡官兼所長 蘇昱辰 交通警察大隊分隊長

132 清水分局光華派出所巡官兼所長 吳嘉瑋 清水分局清泉派出所巡官兼所長

133 清水分局清泉派出所巡官兼所長 吳政和 第二分局臺中公園派出所巡官兼所長

134 烏日分局五光派出所巡官兼所長 陳漢元 烏日分局巡官

135 烏日分局瑞井派出所巡官兼所長 郭大維 刑事警察大隊偵查員

136 霧峰分局十九甲派出所巡官兼所長 黃思融 太平分局宏龍派出所巡官兼所長

137 太平分局宏龍派出所巡官兼所長 黃金條 東勢分局土牛派出所巡官兼所長

138 東勢分局土牛派出所巡官兼所長 吳清煬 東勢分局茅埔派出所巡官兼所長

139 刑事警察大隊警務員 許閏傑 本局法制室警務員

140 交通警察大隊督察員（支援本局督察室）吳俊源 本局督察室警務員

141 刑事警察大隊警務員 林樹鉉 第三分局勤工派出所警務員兼所長

142 少年警察隊警務員 (第七序列) 李冠逸 烏日分局警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

143 本局後勤科警務員 黃薏文 本局犯罪預防科警務員

144 保安警察大隊警務員（支援本局公共關係室）徐孟廣 交通警察大隊警務員

145 第三分局警務員 蔣勝田 第三分局警備隊隊長

146 第三分局警務員 林莉馨 交通警察大隊警務員

147 第三分局警務員 吳岷儒 刑事警察大隊警務員

148 保安警察大隊警務員 林佳樺 第五分局水湳派出所警務員兼所長

149 少年警察隊警務員 王蕙禛 本局保安科警務員

150 本局保安科警務員 施博偉 本局犯罪預防科警務員

151 刑事警察大隊督察員（支援本局督察室）賴曉伶 第三分局警務員

152 保安警察大隊警務員 林昭廷 第三分局警務員

153 豐原分局巡官 林冠廷 和平分局谷關派出所巡官兼所長

154 和平分局谷關派出所巡官兼所長 方鴻儒 刑事警察大隊偵查員

155 豐原分局神岡分駐所 警務員兼所長(第七序列) 紀適華 豐原分局神岡分駐所 警務員兼所長(第八序列) 第八序列陞職第七序列

156 第一分局偵查隊警務員兼副隊長(第七序列) 闕銘松 第一分局偵查隊警務員兼副隊長(第八序列) 第八序列陞職第七序列

157 太平分局太平派出所 警務員兼所長(第七序列) 莊念遠 太平分局太平派出所 警務員兼所長(第八序列) 第八序列陞職第七序列

158 婦幼警察隊警務員 (第七序列) 左佳玄 婦幼警察隊警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

159 捷運警察隊警務員 (第七序列) 黃敬淳 捷運警察隊警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

160 本局資訊室警務員 (第七序列) 鄒景隆 本局資訊室警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

161 第一分局民權派出所 警務員兼所長(第七序列) 陳年義 第一分局民權派出所 警務員兼所長(第八序列) 第八序列陞職第七序列

162 豐原分局警務員 (第七序列) 莊詠荃 豐原分局警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

163 第五分局警務員 (第七序列) 吳書齊 第五分局警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

164 大雅分局警務員 (第七序列) 蔡慶順 大雅分局警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

165 本局外事科警務員 (第七序列) 王柄順 本局外事科警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

166 刑事警察大隊警務員 (第七序列) 紀智耀 刑事警察大隊警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

167 第三分局警務員 (第七序列) 鄭宇修 第三分局警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

168 本局刑事鑑識中心警務員 (第七序列) 謝雨致 本局刑事鑑識中心警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

169 第二分局立人派出所 警務員兼所長(第七序列) 何永州 第二分局立人派出所 警務員兼所長(第八序列) 第八序列陞職第七序列

170 第二分局警務員 (第七序列) 龔偉順 第二分局警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

171 第三分局警務員 (第七序列) 柯翠絨 第三分局警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

172 大雅分局潭北派出所 警務員兼所長(第七序列) 簡渟哲 大雅分局潭北派出所 警務員兼所長(第八序列) 第八序列陞職第七序列

173 本局外事科警務員 (第七序列) 曹立杰 本局外事科警務員 (第八序列) 第八序列陞職第七序列

174 第三分局警務員 謝宗益 第四分局巡官 第九序列陞職第八序列

175 第三分局警務員 盧韋程 東勢分局巡官 第九序列陞職第八序列

176 烏日分局警務員 趙婉喻 清水分局巡官 第九序列陞職第八序列

177 烏日分局警務員 鄭伊容 清水分局巡官 第九序列陞職第八序列

178 刑事警察大隊警務員 鄭翔予 第六分局永福派出所巡官兼副所長 第九序列陞職第八序列

179 第一分局警務員 葉宇晟 第二分局永興派出所巡官兼副所長 第九序列陞職第八序列

180 霧峰分局警務員 王建文 第六分局巡官 第九序列陞職第八序列

181 霧峰分局警務員 翁鉞勳 交通警察大隊太平分隊分隊長 第九序列陞職第八序列

182 第六分局警務員 陳姸儒 清水分局巡官 第九序列陞職第八序列

183 本局犯罪預防科警務員 賴正浩 第五分局文昌派出所巡官兼副所長 第九序列陞職第八序列

184 刑事警察大隊警務員 柯閔翔 太平分局巡官 第九序列陞職第八序列

185 刑事警察大隊警務員 林涵翊 烏日分局巡官 第九序列陞職第八序列

186 刑事警察大隊警務員 徐明榮 刑事警察大隊偵查員 第九序列陞職第八序列

187 本局法制室警務員 胡奇玉 本局法制室巡官 第九序列陞職第八序列

188 第六分局警務員 高俊傑 第六分局西屯派出所巡官兼副所長 第九序列陞職第八序列

189 刑事警察大隊警務員 陳祐正 刑事警察大隊配賦第四分局分隊長 第九序列陞職第八序列

190 本局督察室警務員 陸梅婷 保安警察大隊分隊長 (支援本局督察室) 第九序列陞職第八序列

191 交通警察大隊警務員 何孟築 刑事警察大隊配賦第六分局偵查員 第九序列陞職第八序列

192 交通警察大隊警務員 王柏華 刑事警察大隊配賦第二分局偵查員 第九序列陞職第八序列

193 交通警察大隊警務員 吳長峰 太平分局巡官 第九序列陞職第八序列

194 交通警察大隊警務員 陳晁欣 清水分局明秀派出所巡官兼副所長 第九序列陞職第八序列

195 交通警察大隊警務員 林聖堯 第五分局巡官 第九序列陞職第八序列

196 東勢分局警務員 陳育賢 保安警察大隊分隊長 第九序列陞職第八序列

197 東勢分局警務員 曾明欽 烏日分局五光派出所巡官兼所長 第九序列陞職第八序列

198 和平分局警務員 黃彥融 大雅分局巡官 第九序列陞職第八序列

199 本局公共關係室警務正 黃哲偉 內政部警政署刑事警察局偵查正 他機關調入

200 本局公共關係室警務正 林育成 桃園市政府警察局警務正 他機關調入

201 本局犯罪預防科警務員 黃創翌 保安警察第六總隊警務員 他機關調入