苗栗通霄死亡車禍 8旬婦穿越馬路遭撞送醫不治
苗栗縣通霄鎮中正路今天發生死亡車禍，88歲郭姓老婦穿越馬路時，遭自小客車撞擊當場失去生命跡象，送醫不治。警方表示，小客車駕駛經檢測無酒精反應，肇事原因尚待釐清。
苗栗縣警察局通霄分局指出，上午9時許接獲報案，通霄鎮中正路179號前發生交通事故，經查為27歲林姓男子駕駛自小客車，沿中正路東往西方向行駛，與穿越馬路的88歲郭姓老婦發生碰撞。
郭姓老婦遭撞倒地，苗栗縣消防局出動救護車到場，發現老婦頭部有撕裂傷，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經緊急處置送往通霄光田醫院搶救，仍宣告不治。
警方表示，自小客車林姓駕駛無酒精反應，詳細肇事原因尚待釐清，全案將報請苗栗地檢署檢察官相驗調查。
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