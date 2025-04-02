3個月釀9死…屏東無號誌路口事故多 警籲路口停讓

屏東縣警局交通隊指出，屏東縣3月27、28日連兩天發生兩起無號誌路口交叉碰撞車禍，釀兩死，根據統計，今年1到3月，縣內無號誌及閃光號誌路口發生1012件事故、9死，1421人輕重傷，雖與去年同期相比減少253件事故、5死，但路口停讓觀念仍須加強。

交通隊表示，無號誌及閃光號誌路口事故肇因主要為駕駛人忽視路權優先原則，常見違規情形包括支道車未禮讓幹道車、轉彎車未讓直行車、左方車未讓右方車等，顯示部分用路人對於停讓與安全駕駛認知不足，需透過持續宣導與教育，提升整體交通安全意識。

警方指出，3月27、28日連兩天發生兩起無號誌車禍，均發生在早上7點多，發生地點分別在萬丹鄉、潮州鎮，萬丹鄉是摩托車與貨車相撞、潮州鎮是兩輛摩托車相撞，兩件車禍造成兩死。

交通隊表示，行經無號誌路口，幹道車輛應減速慢行，支道車輛須完全停車並確認安全後再行通過。至於閃光號誌路口，閃紅燈表示為支線道，駕駛人須停車讓幹道車先行；閃黃燈則為幹道車輛通行標示，駕駛人亦應減速慢行，防範突發狀況。

警察局提醒，駕駛人行經設有「停讓」標誌或標線的路口，駕駛人應特別注意紅色倒三角形「讓路」標誌、八角形「停車再開」標誌或「讓路線」及「停」標字的指示，支道車輛應停車，讓幹道車輛優先通過。同時，對未設有標誌、標線的路口，駕駛人應依照「少線道讓多線道」、「左方讓右方」及「轉彎讓直行」的觀念行駛，避免因錯誤認知而發生碰撞事故。

警察局長戴台㨗呼籲，駕駛人行經無號誌及閃光號誌路口時，務必養成減速、停讓及確認安全後再通行的習慣，尊重他人路權，方能有效降低交通事故發生率，共同營造安全、有序的道路環境，守護每位用路人的生命與安全。