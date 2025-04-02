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影／未戴安全帽拒檢飆逃！三重無照男被追跳針嗆聲 收8張罰單

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北三重區日前有1名19歲男子，無照騎機車未戴安全帽拒檢，飆車亂竄逃給警察追，最後騎上人行道受阻，又丟下機車想跑但被追上，卻拒絕出示證件還不斷挑釁嗆聲：「怎樣？」最後收下8張罰單最高可開罰4萬3100元。

巡邏員警上個月27日上午9時許，在三重區中正北路、市前街口發現前方機車騎士未戴安全帽，便開啟警笛示意停車受檢，未料陳姓男子反而加速逃逸，通過路口不顧行人正穿越斑馬線，還連續逆向行駛、闖紅燈飆車亂竄。

警方沿路鳴笛追逐、通報攔截圍捕，最後陳男在重陽路一段騎上人行道沒多久，因前方有障礙物阻擋，隨即棄車還想再跑，但支援警力從他前方趕抵包抄，陳男停下腳步嗆聲：怎樣？一看見員警掏出辣椒水，就主動趴在地上投降。

員警質問：你跑什麼啦？車是誰的？陳男又跳針式數度反嗆：怎樣？由於他拒絕出示證件，員警將他帶返派出所管束查證身分。陳男供稱心情不好，加上無照駕駛，才會心虛拒檢逃逸。

最後警方依陳男沿途違規駕駛行為，依道路交通管理處罰條例開單舉發包括無照駕駛、未禮讓行人、逆向行駛3次、不依號誌指示行駛、未戴安全帽、闖紅燈，共開8張罰單，最高可罰4萬3100元。

警方依陳男沿途違規駕駛行為，開單舉發包括無照駕駛、未禮讓行人、逆向行駛3次、不依號誌指示行駛、未戴安全帽、闖紅燈，共開8張罰單，最高可罰4萬3100元。記者林昭彰／翻攝
警方依陳男沿途違規駕駛行為，開單舉發包括無照駕駛、未禮讓行人、逆向行駛3次、不依號誌指示行駛、未戴安全帽、闖紅燈，共開8張罰單，最高可罰4萬3100元。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子無照騎機車未戴安全帽拒檢逃逸，通過路口不顧行人正穿越斑馬線，還連續逆向行駛、闖紅燈飆車亂竄。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子無照騎機車未戴安全帽拒檢逃逸，通過路口不顧行人正穿越斑馬線，還連續逆向行駛、闖紅燈飆車亂竄。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子棄車還想再跑，被員警前後包抄，他原本站得直挺挺嗆聲：怎樣？看見員警拿出辣椒水，立刻主動趴在地上投降。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子棄車還想再跑，被員警前後包抄，他原本站得直挺挺嗆聲：怎樣？看見員警拿出辣椒水，立刻主動趴在地上投降。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子無照騎機車未戴安全帽拒檢逃逸，沿途飆車逆向行駛、闖紅燈亂竄，被攔下壓制在地，還不斷張大口嗆聲：怎樣？記者林昭彰／翻攝
陳姓男子無照騎機車未戴安全帽拒檢逃逸，沿途飆車逆向行駛、闖紅燈亂竄，被攔下壓制在地，還不斷張大口嗆聲：怎樣？記者林昭彰／翻攝

三重 人行道 安全帽 新北 罰單 闖紅燈

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