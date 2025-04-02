影／淡水崁頂里3.1萬人自組守望相助 2男肢體衝突忙架開
淡水區崁頂里現有3.1萬人，是新北第三大里，人口越來越多，但距離最近的水碓派出所警力吃緊，崁頂里今年自組守望相助隊，每日晚間8時至10時巡邏，昨日在超商門口發現，2名男子因口角發生肢體衝突，守望相助隊員趕忙架開，阻止後續衝突發生。
崁頂里長、守望相助隊隊長吳庭岳說，隊員張凱安、高誼鈜、高瑜鎂昨晚9時10分許，在新市五路三段超商前夜間巡邏，發現有2名男子於超商店外發生口角，隊員見狀立即在旁觀察，憂心發生衝突。其中一名渾身酒味且身材壯碩的男子，向另一名男子揮拳將其重摔在地，隊員趕忙架開並報警，阻止後續衝突發生。
被打男子表示，為加害者公司員工，將對犯嫌提出傷害告訴，並感謝崁頂里巡守隊相助，避免傷害擴大，
吳庭岳說，崁頂里人口越來越多，已是3萬多人大里，今年成立守望相助隊，且成員來自各界，除現職消防、海巡、環保局、護理人員外，還有退役柔道選手，願意成為夜間巡邏志工，守護社區治安。此外，吳庭岳也吸取之前在警界服務經驗，將守望相助隊從紙本轉成數位化，未來會持續與淡水警方攜手守護社區治安。
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