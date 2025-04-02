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清明返鄉 成大、南紡、台南火車站易塞車 警公布壅塞路段

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市東區成功大學、南紡購物中心、文化中心、台南火車站等重要地點，將湧現人車潮。記者袁志豪／翻攝
台南市東區成功大學、南紡購物中心、文化中心、台南火車站等重要地點，將湧現人車潮。記者袁志豪／翻攝

清明連假自4月3日至6日共計4天，臺南市區預計將湧現大量掃墓祭祖、返鄉及旅遊人潮，其中東區有許多路段為連結大灣、仁德交流道與市區中心的交通要道，轄區第一警分局已針對各大易壅塞路段及聯外交通要道，規劃派遣警力及義交人員疏導交通。

台南市東區是市區核心區域之一，涵蓋成功大學、南紡購物中心、文化中心、台南火車站等重要地點，交通繁忙且路況複雜；連假期間，觀光人潮、返鄉車流增加，容易造成壅塞，重要路段為中華東路、東門路，連接仁德交流道、南紡購物中心，假日車流量大，建議改走林森路、崇善路分流。

另外，長榮路位於成功大學周邊，學生、人潮多，易塞車，且部分路段為單行道，建議使用東寧路或勝利路替代；東寧路商圈密集，機車多，育樂街、長榮路周邊路幅較窄；其他包括台南一中、台南二中等學校，以及成大醫院周邊等，常有大量人車流，道路容易壅塞。

連假期間東區的交通壅塞情況會比平日更嚴重，建議提早規劃行程，避開高峰時段，並預先安排停車位置；連假期間一位難求，可考慮使用公有停車場（如巴克禮公園周邊）或路邊停車格（可使用「台南好停 APP」查詢），或成功大學周邊大學路、勝利路一帶收費停車場。

此外，部分路段車流較複雜（如學區、醫院、商場周邊），行車時需特別留意行人與機車，確保行車安全；尤其 成大、南紡、火車站周邊，行人穿越馬路頻繁，駕駛人應主動禮讓。

警方分析東區歷年清明連假交通狀況，預估連假前一日（4月2日）的「返鄉潮」，車潮將於下班時間集中於仁德、大灣等各大交流道及台南火車站前周邊道路。民眾可使用台南市即時交通資訊網（https://traffic.tainan.gov.tw/）查詢即時車況，避免塞車路段。

接續自4月3日至6日的「出遊潮」，上午車流將集中於各大交流道連結市區中心的交通要道，中午及下午則集中於各觀光景點的周邊道路，其中東區的大東、大東東及大益夜市、南紡購物中心、後甲圓環美食商圈、台南火車站前，都是熱門出遊及人潮聚集的地點。

替代路線部分，為避開仁德交流道連結市區中心的車潮，建議東西方向的駕駛人可繞道改行駛崇善路段；另南北方向的駕駛人可改繞道行駛林森路段，以避開中華東路段購物中心及美食商圈的用餐車潮。

分局長章振國提醒，特別是用餐時段可能會有車流壅塞及排隊車潮，建議可事先透過新聞、廣播、電子資訊看板，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞時段、路段，如為避免塞車或費時找尋停車位，建議可改搭乘大眾交通工具，或共乘車輛前往。

章振國指出，針對觀光熱區車流增加情形，警方將應用各項智慧科技設備加強路況監控，並機動調派警力到場，盡快疏導壅塞車流；提醒駕駛人遵從交管人員指揮，遵守交通規則，謹記車輛路口慢看聽、禮讓行人優先走等觀念，以確保其他用路人安全。

同時再次呼籲，連假期間聚會飲酒機會增加，不論豪飲小酌，酒後千萬不可駕駛車輛，分局也將於連假期間加強取締酒駕執法作為。

呼籲，連假期間聚會飲酒機會增加，不論豪飲小酌，酒後千萬不可駕駛車輛，分局也將於連假期間加強取締酒駕執法作為。記者袁志豪／翻攝
呼籲，連假期間聚會飲酒機會增加，不論豪飲小酌，酒後千萬不可駕駛車輛，分局也將於連假期間加強取締酒駕執法作為。記者袁志豪／翻攝

台南 火車站 連假

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