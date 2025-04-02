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銀行不給貸…北市6旬婦向私人公司借1400萬 警到場攔阻
台北市68歲謝姓婦人退休獨居在家，卻陷入詐騙陷阱，跟銀行貸款不成再上網找民間借貸公司借1400萬，借貸公司詢問認定「有異」報警，警方到場發現是假投資真詐騙，耐心勸說一小時終於打消她念頭。
松山分局中崙派出所警員劉挺鈞、蔡雲樵，日前接獲民間借貸公司張姓員工報案，稱一名謝姓婦人要借款1400萬元，但借貸理由說辭反覆、歇斯底里，令人匪夷所思，請求警方到場。
詢問了解，謝婦稱她是台灣水泥公司委託商，要幫客戶繳交工程款才向民間借貸公司借款，員警詫異，為求謹慎向她的兒子查證，她兒子說，媽媽疑似遇到假投資真詐騙，過去多次至銀行提款、借貸，都被攔阻，沒想到這次竟然向民間公司借款，請警察多幫忙。
警方向謝婦宣導相關詐騙新聞手法，耐心解說近一小時，她的態度才軟化堅持不需要貸款了，成功攔阻可能背負的1400萬元負債。員警私下大讚，該民間借貸公司善盡關懷提問的社會責任，通報警方到場攔阻詐騙，真有良心。
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