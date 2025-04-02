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家庭悲劇！鶯歌住宅火警釀母女2死 男屋主疑縱火逃離現場

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鶯歌住宅火警釀母女2死 男屋主疑縱火逃離現場

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市鶯歌區福隆一街今天中午發生住宅火警，火場救出一對母女已明顯死亡未送醫，屋主黃姓男子疑縱火，火警發生後已逃離現場，警方已尋獲帶返所調查中。記者王長鼎／翻攝
新北市鶯歌區福隆一街今天中午發生住宅火警，火場救出一對母女已明顯死亡未送醫，屋主黃姓男子疑縱火，火警發生後已逃離現場，警方已尋獲帶返所調查中。記者王長鼎／翻攝

新北市鶯歌區福隆一街今天中午發生住宅火警，火場救出一對母女已明顯死亡未送醫，屋主黃姓男子疑縱火，火警發生後已逃離現場，警方已尋獲將人帶返所調查中。

新北市消防局今天中午12時44分獲報，鶯歌區福隆一街一處連棟式公寓住宅2樓發生火警，屋內冒出大量火煙，並延燒至3樓，大批消防人車迅速趕抵，消防人員到場時，屋內已有1人自行逃生，消防人員冒險入內搜索，從3樓救出58歲張姓婦人及其25歲黃姓女兒2人，但2人疑似吸入過多濃煙，當場已無生命跡象未送醫。

據了解，起火戶屋主黃姓男子（59歲）於火警發生後，自行逃出並迅速逃離現場，警方派遣鑑識人員至現場勘察，並調閱監視器追查，不排除黃男疑涉嫌縱火，出動大批警力四處搜索，已於下午1時許尋獲，已將人帶返派出所調查釐清相關案情。

新北市鶯歌區福隆一街今天中午發生住宅火警，火場救出一對母女已明顯死亡未送醫，屋主黃姓男子疑縱火，火警發生後已逃離現場，警方已尋獲帶返所調查中。記者王長鼎／翻攝
新北市鶯歌區福隆一街今天中午發生住宅火警，火場救出一對母女已明顯死亡未送醫，屋主黃姓男子疑縱火，火警發生後已逃離現場，警方已尋獲帶返所調查中。記者王長鼎／翻攝

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