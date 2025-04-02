鶯歌住宅火警釀母女2死 男屋主疑縱火逃離現場

新北市鶯歌區福隆一街今天中午發生住宅火警，火場救出一對母女已明顯死亡未送醫，屋主黃姓男子疑縱火，火警發生後已逃離現場，警方已尋獲帶返所調查中。記者王長鼎／翻攝

新北市鶯歌區福隆一街今天中午發生住宅火警，火場救出一對母女已明顯死亡未送醫，屋主黃姓男子疑縱火，火警發生後已逃離現場，警方已尋獲將人帶返所調查中。

新北市消防局今天中午12時44分獲報，鶯歌區福隆一街一處連棟式公寓住宅2樓發生火警，屋內冒出大量火煙，並延燒至3樓，大批消防人車迅速趕抵，消防人員到場時，屋內已有1人自行逃生，消防人員冒險入內搜索，從3樓救出58歲張姓婦人及其25歲黃姓女兒2人，但2人疑似吸入過多濃煙，當場已無生命跡象未送醫。