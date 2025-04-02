聽新聞
0:00 / 0:00
鶯歌住宅火警釀母女2死 男屋主疑縱火逃離現場
新北市鶯歌區福隆一街今天中午發生住宅火警，火場救出一對母女已明顯死亡未送醫，屋主黃姓男子疑縱火，火警發生後已逃離現場，警方已尋獲將人帶返所調查中。
新北市消防局今天中午12時44分獲報，鶯歌區福隆一街一處連棟式公寓住宅2樓發生火警，屋內冒出大量火煙，並延燒至3樓，大批消防人車迅速趕抵，消防人員到場時，屋內已有1人自行逃生，消防人員冒險入內搜索，從3樓救出58歲張姓婦人及其25歲黃姓女兒2人，但2人疑似吸入過多濃煙，當場已無生命跡象未送醫。
據了解，起火戶屋主黃姓男子（59歲）於火警發生後，自行逃出並迅速逃離現場，警方派遣鑑識人員至現場勘察，並調閱監視器追查，不排除黃男疑涉嫌縱火，出動大批警力四處搜索，已於下午1時許尋獲，已將人帶返派出所調查釐清相關案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言