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差點提前過清明 桃園機車騎士待轉遭曳引車駕駛撞上
62歲黃姓曳引車駕駛今上午7時30分許，於桃園市中壢區沿松江北路直行（往吉林路方向），起步時不慎碰撞待轉的30歲的黃姓機車騎士，導致致使黃男腿部擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。
今上午黃男曳引車駕駛正在停等紅燈，而黃姓機車騎士轉彎待轉後，被起步的黃男撞上，機車倒地且黃姓騎士也摔倒在地，畫面相當怵目驚心，所幸黃男僅有腿部擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。
中壢警分局長林鼎泰呼籲，砂石車、大型車因車體高大，轉彎時容易產生視線死角，且內輪差大，與其他用路人相對位置稍有偏差即可能釀禍。提醒大型車輛駕駛行經路口時，應減速慢行、確實注意左右來車、車前狀況與行人，機車騎士則應避免行駛於大型車輛旁側，特別是在車輛起步、轉彎或變換車道時，應提高警覺、保持安全距離，遠離大車視線死角，以維護自身行車安全。
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