差點提前過清明 桃園機車騎士待轉遭曳引車駕駛撞上

62歲黃姓曳引車駕駛今上午7時30分許，於桃園市中壢區沿松江北路直行（往吉林路方向），起步時不慎碰撞待轉的30歲的黃姓機車騎士，導致致使黃男腿部擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

今上午黃男曳引車駕駛正在停等紅燈，而黃姓機車騎士轉彎待轉後，被起步的黃男撞上，機車倒地且黃姓騎士也摔倒在地，畫面相當怵目驚心，所幸黃男僅有腿部擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。