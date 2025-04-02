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桃園翁疑心臟病發倒臥馬路 掙扎難起身竟遭轉彎車輾斃
桃園市蘆竹區山林路二段與山外路口近日發生一起死亡車禍，一名68歲陳姓老翁疑似身體不適，將車輛停靠路邊後下車卻倒在馬路上無法起身，當時因入夜且下雨視線不佳，竟遭54歲鍾男駕駛小客車經過時不慎輾壓，造成陳翁送醫不治。
警方調查，陳翁過去有心臟病史，上個月31日晚間7時許陳翁駕車經過蘆竹區山林路二段與山外路口，疑因身體不適先將車輛停靠路邊休息，隨後陳翁欲下車卻痛苦倒臥車道，掙扎難以起身。
未料數分鐘後54歲鍾男駕駛小客車經過，因天色昏暗且下雨視線不佳，鍾男在路口右轉時未注意到倒臥地上的陳翁而碾壓過去，鍾男嚇得下車查看並報案，救護人員到場將陳翁送醫搶救仍不治，警方依過失致死罪嫌將鍾男送辦，至於陳翁將相驗釐清倒地原因。
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