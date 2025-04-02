科技守護清明安全！ 金門消防局啟用無人機巡查防火

隨著清明節掃墓高峰期來臨，金門縣消防局為防範田野墓地火災，保障民眾安全，自3月24日起啟動無人機空中巡查作業，透過科技輔助，消防人員能更迅速掌握火源狀況，並即時應對，避免火勢擴大，確保掃墓期間的公共安全。

金門縣消防局指出，從111至去年金門平均每年發生221起田野火災，而今年截至目前已發生105起，顯示火災案件有上升趨勢，威脅民眾生命與財產安全，清明節期間，由於乾燥多風，稍有不慎就可能引發火災，甚至導致難以控制的野火。

據了解，無人機具備高空監測優勢，可巡視大範圍墓地與田野區域，即時偵測未熄滅的香燭、金紙或其他潛在火源，一旦發現異常，將立即通報當地消防人員前往處理，以減少火災發生機率。此外，透過這項新技術，消防局也希望提升民眾對於防火科技的認識，強化防災意識。

消防局進一步提醒，違規焚燒雜草可能觸犯法規，依據消防法第14條，未經許可在田野地引火燃燒，最高可處新台幣3千元罰鍰；若因此導致空氣污染，將依空氣污染防制法第32條與第67條處以1千200元以上、最高10萬元的罰款。此外，如因放火焚燒雜草危害公共安全，恐涉刑法放（失）火罪，最重可面臨刑責。

根據消防局統計，去年針對未經許可從事田野引火燃燒行為，舉發6件，合計罰鍰6千元；今年至今則舉發1件，罰鍰1千元。消防局強調，將持續加強法令執行與宣導，提醒民眾勿任意焚燒雜草，以確保金門地區的森林與自然環境。

消防局表示，已請各鄉鎮公所提前清理墓區周圍雜草，並透過多元管道宣導環保掃墓方式，例如「以花代香」或「以功代金」，既能表達對先祖的敬意，也能降低火災風險。此外，若仍需焚燒紙錢，建議適度減量，並採紙錢集中焚燒方式，以減少空氣污染。