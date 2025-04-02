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吃力了！國1桃園交流道貨櫃車翻覆 擦撞護欄貨櫃掉落滿地油

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號桃園交流道南向環道入口內今上午發生一輛貨櫃車翻覆，駕駛疑似操作不當，導致車輛側翻並擦撞到入口環道的護欄而肇事，車上載運貨櫃掉落，目前仍在排除中，駕駛送醫後無大礙。

國道警方指出，今上午11時17分左右接獲通報，國道1號桃園交流道南向環道入口內，有營半聯結車翻車事故，立刻調派巡邏車前往處理，警消到場後駕駛1人已脫困，送桃園敏盛醫院診治。

初步了解，44歲鄒姓男子駕駛營半聯結車，行經國道1號桃園交流道南向環道入口，疑似操作不當，導致車輛側翻並擦撞到入口環道的護欄而肇事，車上載運貨櫃掉落，目前仍在排除中，鄒姓駕駛有依規定繫上安全帶僅手腳擦挫傷，送醫後無大礙，經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，行經匝道應放慢車速，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

國道1號桃園交流道南向環道入口內今上午發生一輛貨櫃車翻覆。圖／警方提供
國道1號桃園交流道南向環道入口內今上午發生一輛貨櫃車翻覆。圖／警方提供
國道1號桃園交流道南向環道入口內今上午發生一輛貨櫃車翻覆。圖／警方提供
國道1號桃園交流道南向環道入口內今上午發生一輛貨櫃車翻覆。圖／警方提供
國1桃園交流道大貨車駕駛疑似操作不當，導致車輛側翻並擦撞到入口環道的護欄而肇事，車上載運貨櫃掉落。圖／警方提供
國1桃園交流道大貨車駕駛疑似操作不當，導致車輛側翻並擦撞到入口環道的護欄而肇事，車上載運貨櫃掉落。圖／警方提供
國1桃園交流道大貨車駕駛疑似操作不當，導致車輛側翻並擦撞到入口環道的護欄而肇事，車上載運貨櫃掉落。圖／警方提供
國1桃園交流道大貨車駕駛疑似操作不當，導致車輛側翻並擦撞到入口環道的護欄而肇事，車上載運貨櫃掉落。圖／警方提供

國道 桃園 貨櫃

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