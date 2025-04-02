影／家人在對面 國小男童不顧行人紅燈拔腿就跑遭撞擊

台南市北區一名國小男童為了儘快馬路對面家人會合，竟不顧行人號誌還是紅燈、眼前汽機車不斷通過，拔腿就穿越斑馬線奔跑，當場被直行車輛撞上，所幸未被捲入車底釀成重傷；轄區第五分局今天到國小播放行車記錄器影片，提醒學童千萬要遵守交通規則。

根據衛福部統計，近年0到17歲兒童及少年事故傷害主因皆為運輸事故所致，交通部統計去年0到12歲的全國兒童死傷交通事故12037件，較前年增加179件，兒童交安議題不容忽視。

4月4日兒童節即將到來，台南市警第五分局交通組今天上午前往北區立人國小，向全校師生宣導兒童交通安全，開頭首先播放轄內2月底發生的一起國小學童闖紅燈的交通事故影片，臨場影像讓在場學童驚呼連連。

這起事故發生在校園周邊，男童放學要過馬路，為了不讓對面等待接他的家人久候，竟不顧行人號誌還是紅燈，在車水馬龍的大馬路，拔腿就穿越斑馬線奔跑，遭直行車輛撞上彈開，幸好沒有捲入車底或遭他車二次追撞釀成重傷，經救護後幸無大礙。

交通組長許双繻表示，兒童容易受事物吸引，將注意力集中在有興趣的事物上，忽略周遭路況，做出危險行為而不自知；或是為求快速而忽視交通號誌，甚至為求捷徑，在不可穿越的地方任意穿越以藉由影片宣導，希望加深學童印象。

許双繻提醒，行人穿越馬路基本安全原則包括走行人穿越道、遵守交通號誌、確認來車狀況（即使是行人綠燈，也應左右查看，確保沒有闖紅燈或未禮讓的車輛）；如果沒有斑馬線，應選擇路口或設有行人號誌的地方過馬路，夜間或雨天應穿著亮色衣物或攜帶發光物品，提高能見度。

另外，切勿低頭滑手機、切勿突然衝出以及切勿於馬路上逗留；行人雖有路權，仍應提高警覺，確保自身安全，過馬路前「停」（在安全地點停等）、「看」（盯住左右來車）、「聽」（注意車輛警示音），確認安全後，快步直行，平安通過路口。

分局長洪宏榮提醒家長，應避免在馬路對面喊孩子，因為孩子可能急著衝向父母釀成事故；身為家長，作為孩子的第一任交通安全教師，更應在日常生活中，帶領孩子一起練習安全過馬路，並強調遵守交通規則的重要性。

洪宏榮呼籲，營造安全的兒童出行環境，需要政府、學校與家庭攜手合作，平時可教育孩子觀察環境遵守號誌、停等時候退三大步、過馬路走在對的地方、隨時保持警覺、舉起手讓車輛看到、夜間穿戴發亮裝置。