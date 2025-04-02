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疑屋主胞妹欠債失聯 苗縣苑裡民宅遭5名男子蛋洗

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

余姓屋主住家疑因胞妹在外有債務糾紛，3月29日晚間遭5名男子蛋洗。圖／翻攝社會事新聞影音社群
余姓屋主住家疑因胞妹在外有債務糾紛，3月29日晚間遭5名男子蛋洗。圖／翻攝社會事新聞影音社群

疑債務糾紛，苗栗縣苑裡鎮一處民宅3月29日晚間遭5名男子「蛋洗」，余姓屋主向警方報案後，警方初步調查，研判是屋主胞妹在外欠債，導致有人找上門，目前已掌握相關涉案人員，將依恐嚇妨害名譽、毀損等罪嫌偵辦，以釐清案情。

警方表示，41歲余姓屋主的胞妹在外積欠債務，不時有債主找上門，但余女鮮少回家，目前更無法聯繫到人，導致無法了解實際狀況；事發當晚余姓屋主也告訴5名男子其胞妹人不在家，但住處仍遭蛋洗。

警方已指派專案小組掌握相關涉案人員、車輛，並將依刑法恐嚇、妨害名譽、毀損等罪嫌查緝到案，以釐清案情。

通霄警分局副分局長蔡其宏今天出面呼籲，任何財務糾紛皆應透過合法管道解決，切勿採取暴力或違法手段施壓還款。警方將秉持「犯罪零容忍」立場與決心，對於危害社會治安的各類犯罪嚴正執法、絕不寬貸。

妨害名譽 恐嚇

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