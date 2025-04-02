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妻被逮尪騎「狗溝龍」在外接應 高雄夫妻脫逃畫面曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄23歲邱姓女子因通緝被逮，鳳山警方解送邱女時，卻讓邱女趁隙逃逸，跳上在外等候的鄭姓丈夫機車，所幸機車起步較慢，加上警方反應迅速，讓兩人無法脫逃，該段逃脫影片也曝光，只見邱女周邊都無警方戒護，是否有疏失待警方說明。

邱女因轉讓毒品被法院依轉讓禁藥罪判刑4月確定，但她執行日卻未現身，因發監未到被屏東地檢署發布通緝。

去年12月20日晚間11時許，鳳山警方巡邏時盤查到邱女，因她正通緝中，當場被逮捕，於派出所完成人別訊問後，隔天凌晨0時許準備解送屏東地檢署執行。

當時邱女要求警方讓她聯繫家屬，獲得警方同意後，邱女與鄭姓丈夫取得聯絡，兩人竟合謀脫逃，鄭男傳訊給邱女「我狗溝龍發著」、「我數到３」、「請你用最快的速度奔跑」。

邱女收到訊息後，一步出派出所，見愛夫果真在外守候，趁員警不注意時，快步衝下樓梯跳上鄭男機車，但兩人體重讓GOGORO催不動，還沒駛離派出所門口，就被大批警力包圍，雙雙被帶回派出所偵訊。

該段脫逃影片今天曝光，只見鄭男當時騎著GOGORO停在派出所門外，邱女步出派出所大門時，手上則上銬，但僅前方有員警，周邊都無人戒護，她一看到鄭男在外守候，隨即快步衝下樓梯跳上後座。

所幸員警反應迅速，見兩人要逃隨即大喊，最後派出所全員都衝出圍堵，不到5秒鐘，這段荒謬逃脫記就宣告落幕。

雄檢偵辦後，鄭男坦承有傳訊給邱女，要她離開派出所後跳上他的GOGORO，檢方依據現場監視器畫面，今偵結依脫逃未遂罪起訴兩人。

鄭男和愛妻邱女約定好在派出所外等候，還要邱女快步奔跑，結果因機車起步稍慢，都被警方逮捕。記者張議晨／翻攝
鄭男和愛妻邱女約定好在派出所外等候，還要邱女快步奔跑，結果因機車起步稍慢，都被警方逮捕。記者張議晨／翻攝
鄭男和愛妻邱女約定好在派出所外等候，還要邱女快步奔跑，結果因機車起步稍慢，都被警方逮捕。記者張議晨／翻攝
鄭男和愛妻邱女約定好在派出所外等候，還要邱女快步奔跑，結果因機車起步稍慢，都被警方逮捕。記者張議晨／翻攝
鄭男和愛妻邱女約定好在派出所外等候，還要邱女快步奔跑，結果因機車起步稍慢，都被警方逮捕。記者張議晨／翻攝
鄭男和愛妻邱女約定好在派出所外等候，還要邱女快步奔跑，結果因機車起步稍慢，都被警方逮捕。記者張議晨／翻攝
鄭男和愛妻邱女約定好在派出所外等候，還要邱女快步奔跑，結果因機車起步稍慢，都被警方逮捕。記者張議晨／翻攝
鄭男和愛妻邱女約定好在派出所外等候，還要邱女快步奔跑，結果因機車起步稍慢，都被警方逮捕。記者張議晨／翻攝

通緝

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