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無照少年違規逃逸逆向自撞 警當街開4槍嚇阻壓地逮捕

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區昨晚一輛小客車紅燈右轉違規遭攔，拒檢高速逃逸並逆向闖紅燈，一路衝往鹽務路無尾巷，意圖衝撞員警，警方當街開4槍嚇阻，小客車仍加速竄逃結果自撞民宅，員警立即壓制逮捕車內3名未成年，全案依公共危險罪嫌偵辦。

桃園警分局同安派出所員警昨晚8時30分許攔查一輛違規紅燈右轉的小客車，駕駛不願配合停車，反而高速逃逸，沿路闖紅燈、逆向等行為嚴重影響民眾安全，員警立即尾隨並高聲喝令其停車，但小客車駕駛仍拒檢加足油門逃逸，員警立即呼叫警力支援攔查。

該車一路衝進鹽務路無尾巷迴車時，員警喝令其停車，駕駛無意受檢意圖衝撞，員警立即對空鳴槍示警1發，並朝安全方向射擊輪胎3發，駕駛仍加速竄逃，卻不慎自撞民宅圍牆後停止，員警立即衝上前逮捕，壓制車內3名未成年。

經了解，17歲黃姓少年駕駛公司車輛載2名同事外出購物，違規遇到員警攔查擔心受罰拚命逃逸，不慎撞毀民宅外牆導致他腿部骨折，員警立即通報救護人員到場協助送醫治療，後續將依公共危險罪嫌移請桃園地檢署偵辦，另交通違規部分亦將依法舉發。

桃園一輛小客車紅燈右轉違規遭攔，拒檢高速逃逸並逆向闖紅燈，警方開4槍嚇阻，小客車仍加速竄逃結果自撞民宅，車內3名未成年依公共危險罪嫌偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園一輛小客車紅燈右轉違規遭攔，拒檢高速逃逸並逆向闖紅燈，警方開4槍嚇阻，小客車仍加速竄逃結果自撞民宅，車內3名未成年依公共危險罪嫌偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園一輛小客車紅燈右轉違規遭攔，拒檢高速逃逸並逆向闖紅燈，警方開4槍嚇阻，小客車仍加速竄逃結果自撞民宅，車內3名未成年依公共危險罪嫌偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園一輛小客車紅燈右轉違規遭攔，拒檢高速逃逸並逆向闖紅燈，警方開4槍嚇阻，小客車仍加速竄逃結果自撞民宅，車內3名未成年依公共危險罪嫌偵辦。記者周嘉茹／翻攝

未成年 桃園地檢署 闖紅燈

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