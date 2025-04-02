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捉到了！網紅「鳳梨」公司潑紅漆 男嫌稱因不滿其言論

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

警方將涉案陳姓男子帶回偵訊。圖／翻攝畫面
警方將涉案陳姓男子帶回偵訊。圖／翻攝畫面

嘉義網紅「鳳梨」的公司昨天上午被人潑紅漆，影片還po上社群網路，今天嘉義市警方找到涉嫌潑漆的陳姓男子，他表示，田不滿「鳳梨」在網路上的發言才犯案。警方依毀損罪嫌移送法辦。

嘉義市警方表示，對於昨天發生的潑漆案件，迅速調閱監視器畫面、訪查相關人員，已鎖定陳姓犯嫌並帶案偵辦。經初步調查，陳嫌疑因不滿吳姓男子在網路上發表之言論而犯案，所以朝鐵門潑灑油漆之方式表達情緒，全案依毀損罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛情事，應採取理性和平、合法方式表達，暴力或破壞行為不僅無助於問題解決，甚至觸犯法律得不償失，警方對於暴力滋擾行為，採取零容忍之態度，並依法究辦，以維護轄區治安平穩。

嘉義網紅「鳳梨」遭潑漆案，警方將涉案陳姓男子帶回偵訊並起出紅漆等作案工具。圖／翻攝畫面
嘉義網紅「鳳梨」遭潑漆案，警方將涉案陳姓男子帶回偵訊並起出紅漆等作案工具。圖／翻攝畫面

嘉義 網路 鳳梨

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