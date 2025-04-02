聽新聞
0:00 / 0:00
捉到了！網紅「鳳梨」公司潑紅漆 男嫌稱因不滿其言論
嘉義網紅「鳳梨」的公司昨天上午被人潑紅漆，影片還po上社群網路，今天嘉義市警方找到涉嫌潑漆的陳姓男子，他表示，田不滿「鳳梨」在網路上的發言才犯案。警方依毀損罪嫌移送法辦。
嘉義市警方表示，對於昨天發生的潑漆案件，迅速調閱監視器畫面、訪查相關人員，已鎖定陳姓犯嫌並帶案偵辦。經初步調查，陳嫌疑因不滿吳姓男子在網路上發表之言論而犯案，所以朝鐵門潑灑油漆之方式表達情緒，全案依毀損罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。
警方呼籲，民眾遇有糾紛情事，應採取理性和平、合法方式表達，暴力或破壞行為不僅無助於問題解決，甚至觸犯法律得不償失，警方對於暴力滋擾行為，採取零容忍之態度，並依法究辦，以維護轄區治安平穩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言