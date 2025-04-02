愛妻通緝被逮尪幫逃脫…體重過重「狗溝龍」催不動 夫妻狼狽落網

鳳山警分局外觀。本報資料照片

被屏東地檢署通緝的23歲邱姓女子，去年12月20日晚間被鳳山警分局逮捕後，卻趁警方解送時，跳上在外等候鄭姓丈夫機車後座企圖逃逸，但兩人體重害GOGORO催不動，僅起步2公尺，夫妻倆就被大量警力包圍，雄檢偵結，今依脫逃人犯罪起訴兩人。

檢警調查，邱女因轉讓毒品被法院依轉讓禁藥罪判刑4月確定，但她執行日卻未現身，因發監未到被屏東地檢署發布通緝。

去年12月20日晚間11時許，鳳山警方巡邏時盤查到邱女，因她正通緝中，當場被逮捕，於派出所完成人別訊問後，隔天凌晨0時許準備解送屏東地檢署執行。

但邱女丈夫鄭男不願愛妻入監坐牢，趁她在派出所等候解送時，傳訊給邱女「我狗溝龍發著」、「我數到３」、「請你用最快的速度奔跑」。

邱女收到訊息後，一步出派出所，見愛夫果真在外守候，趁員警不注意時，快步衝下樓梯跳上鄭男機車，但兩人體重讓GOGORO催不動，還沒駛離派出所門口，就被大批警力包圍，雙雙被帶回派出所偵訊。

雄檢偵辦後，鄭男坦承有傳訊給邱女，要她離開派出所後跳上他的GOGORO，檢方依據現場監視器畫面，今偵結依脫逃人犯罪起訴兩人。