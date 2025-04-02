讓精障兒子吃下安眠藥再點燃木炭 檢起訴媽媽殺人未遂

新北市吳姓婦人疑長期照顧罹患精神疾病兒子，身心俱疲，讓兒子吃下安眠藥在點燃木炭。她的兒子被濃煙嗆醒後報案，檢方認定吳婦涉犯殺人未遂罪並起訴。聯合報系資料照片

新北市吳姓婦人疑長期照顧罹患精神疾病兒子，身心俱疲，她把安眠藥後加入午餐讓兒子昏睡後，在兒子的房間點燃木炭。她的兒子被濃煙嗆醒後，及時逃生並報案。檢察官偵查後，認定吳婦涉犯殺人未遂罪並起訴。

基隆地檢署起訴指出，住在金山的40多歲吳姓婦人和患有妄想型思覺失調症、即將成年的兒子同住。她因為長期照護兒子身心俱疲，在不堪壓力的情況下，去年7月24日上午外出購買午餐返家後，把先前她因失眠到台大醫院金山分院求診，取得的安眠藥物搗碎，加入玉米濃湯中，讓兒子吃下。

吳婦的兒子吃完午餐後，因為內含安眠藥物而昏睡。吳婦接著在下午4時外出，到商行購買3包木炭帶回住處後，將兒子的臥房門窗緊閉，並用膠帶、塑膠袋門窗縫隙中封住，製造讓房間形成密室的痕跡。

吳婦接著把木炭放進鐵鍋中，用多天前買回家的噴槍點火，讓炭火在兒子的房間內悶燒，欲結束兒子的生命。吳的兒子後來被濃煙嗆醒，發現房間地板上有炭盆報案。

吳婦在警方詢問和檢察官偵查時，都承認有點燃炭火，欲讓兒子死亡等情節。吳婦的兒子則向檢警說，案發當天他沒有吃安眠藥，也沒有請媽媽協助他自殺。檢方依相關事證，認定吳姓婦人涉犯殺人未遂罪，並提起公訴。

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