台中大雅、潭子區去年車禍12死5610人傷 警找高肇事路口強力執法　

台中市大雅警分局分析比對113年度轄區內高肇事路口肇事熱時、主要肇因，擬定防制事故精實執法計畫。圖／警方提供

台中市大雅、潭子區去年共發生8497件車禍，12人死亡、5610人受傷，大雅警分局分析比對去年轄區高肇事路口之肇事熱時、主要肇因，擬定防制事故精實執法計畫，已針對轄區各派出所前五大易肇事路口，在高肇事時段編排警力加強取締違規，降低車禍事故發生。

113年大雅、潭子區共發生8497件車禍，造成12人死亡、5610人受傷，分析上述交通事故高發生地點

大雅區：

1. 中清路段沿線(民生路口、雅潭路口、雅環路口、永和路口、中山路口、學府路口、龍善一街路口)。

2. 雅潭路段沿線(中清東路口、昌平路口、神林南路口)。

潭子區：

1. 雅潭路段沿線(崇德路口、南門街口)。

2. 潭興路段沿線(中山路口、興華一路口)。

3. 中山路段沿線(雅潭路口、圓通南路口、潭富路口、福貴路口、大新路口)。

4. 環中東路沿線(福貴路口、中山路口、復興路口)。

5. 崇德路與大豐一路口。

6. 仁愛路與旱溪東路口。

事故主要肇因為未保持行車安全距離、轉彎車未禮讓直行車先行、分心駕駛、闖紅燈、違反遵行方向標誌等不當駕車行為，其肇事時段集中於民眾上班時段早上6時到8時、午間用餐時段上午11時到中午1時、下班時段下午4時到晚上6時，及晚間時段晚上8時到9時。

大雅警分局根據113年交通事故分析資料，列出各派出所前五大易肇事路口(段)及熱時，即日起在這些易肇事路口執行守望，加強取締酒駕、闖紅燈、逆向行駛、轉彎未依規定及不暫停讓行人等動態違規以及影響視線之路口處「10公尺違規停車」、重大「違規停車」、「並排停車」等靜態違規。

也對於近期事故頻傳外送員違規與微電車違規行為列為執法項目，提升防制交通事故效果與精實交通執法品質。

大雅警分局長劉明興表示，交通安全需要全民共同維護，除了持續加強執法，也積極推動交通安全宣導，提醒駕駛人與行人遵守交通法規，減少交通事故及酒駕發生。