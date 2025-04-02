基隆公寓頂樓鐵皮建物清晨全面燃燒 5住戶逃生幸無傷亡
基隆市六堵一街一棟4樓公寓的頂樓陽台，今晨起火燃燒，火勢猛烈，濃煙直往上竄。消防局接獲報案，派遣人車前往現場滅火，未發現人員受困傷亡。火災調查人員已在火場採證，鑑識起火原因。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午6時12分，接獲多通民眾報案電話，指六堵一街成排公寓的頂樓發生火警，派遣百福、暖暖、七堵、安樂、中山、信義分隊，共出動11輛消防車、2輛救護車，28名消防人員前往搶救。
消防局趕到現場時，看到火場是頂樓加蓋的5樓鐵皮建物，已全面燃燒，公寓住戶多已下樓。消防員布設水線上樓，另以雲梯車射水，並協助疏散5名住戶下樓。
消防員將火勢撲滅後，查看燃燒面積約45平方公尺。這起火災未造成人員傷亡，沒有人員受困火場。起火原因由火調人員採證鑑識中。
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