天雨路滑北市女騎士自摔 遭計程車撞擊腦出血命危
周姓男子前天駕駛多元計程車，在台北市撞擊前方騎機車自摔的黃姓女子，黃腦部出血，經送醫急救恢復生命跡象，警方研判黃因天雨路滑自摔，周未注意車前狀況肇事。
警方調查，46歲黃姓女子前天上午11時許騎機車，經北市和平東路3段巷道自摔，一名行人趨前關心扶起機車，63歲周姓男子開多元計程車撞上黃，黃腦、肺部出血，一度失去生命跡象，經消防隊送醫急救恢復，住院尚未脫險。
周稱未注意車前狀況，警方調閱監視器調查肇事原因及責任歸屬，將視黃身體狀況詢問。
大安警分局提醒，駕駛應注意車前狀況，逢清明時節常有短暫陣雨，易造成視線不佳及路面濕滑，應減速慢行；民眾遇交通事故想伸出援手，優先考量自身與傷者安全，確認周邊有無來車，先站於來車方向以手勢提醒駕駛減速注意，請其他人撥打110或119，降低二次事故風險。
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