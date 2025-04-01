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三重貨車突逆向衝撞轎車波及17輛機車 遭撞女駕駛不治
新北市三重區今晚發生嚴重車禍。29歲趙男駕駛小貨車行經正義北路時，疑因精神不濟衝至對向車道，撞上路旁轎車及17輛機車。此時站在轎車旁的駕駛李女首當其衝，被撞的雙腿骨折失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。車禍肇責歸屬仍待調查。
據了解，肇事的29歲趙姓男子今天晚間6時許駕駛小貨車，載著28歲王姓同事行經三重區正義北路時，趙男疑因精神不濟恍神，貨車偏移駛向對向車道逆向衝撞路旁停放的轎車及17輛機車，當時站在轎車車門旁的59歲轎車駕駛李女被貨車撞上雙腳骨折當場失去生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。
警方目前已封鎖現場進行採證，並將肇事趙姓駕駛帶回警局釐清案情，並逐步通知受害車主製作交通事故紀錄，詳細肇事責任尚待釐清。
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