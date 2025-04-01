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澎湖乞龜大獎得主遭竊 小偷穿實驗室無塵衣搜刮財物
澎湖縣馬公市小吃店昨天遭宵小搜刮財物，男子穿著無塵衣潛入店內，偷走2萬7000元開車逃逸，警方正根據相關影像追緝竊嫌。
警方表示，昨天下午4時，馬公警分局光明派出所接獲報案，報案人稱他在馬公市光復路經營的滿福堂小吃店現金遭竊，調閱監視器才發現有人撬開窗戶，潛入店內搜刮財物，店內損失金額約2萬7000元。
滿福堂小吃店近2年澎湖元宵節擲筊乞龜活動，獲得最大的「山水金龜王」。據店內監錄影像顯示，竊賊穿著實驗室無塵衣，還戴面具及手套將自己包得緊實，偷走現金後開車逃逸。
馬公警分局表示，擴大調閱監視器追查涉案人，已發現竊嫌的作案車輛，通知鑑識科到場採集跡證，追查到可疑對象，將依竊盜、毀損罪嫌移送法辦。
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