「我老婆要我幫忙收款」新北2男網戀暈船淪車手遭逮
新北市新莊警方日前偵辦詐欺案時鎖定48歲收水手蔡男行蹤，經跟監發現，蔡男正在向被害人收150萬現金，警趁蔡男將款項交給42歲涂姓收水手時一舉將2人逮捕。經查蔡、涂2人均是與女網友陷入愛河，被對方利用前來收款，詢後均依詐欺罪嫌送辦。
據了解，1名被害人日前誤信詐團話術陸續面交450萬元投資，事後發現無法出金才知遭詐。新莊警接獲報案鎖定48歲蔡姓收水手涉嫌，立即佈線跟監，上月25日發現蔡男在板橋區萬板路向被害人收取150萬元款項，隨後蔡男再將贓款轉交給42歲涂姓收水手，警方立即上前將2人當場查獲，查扣手機、收據、工作證、現金195萬元。
警方調查發現，蔡、涂2人均是在網路上認識女網友，雙方交談多時陷入愛河，互以老公、老婆相稱，但卻從未實際見面。不久後「老婆」表示要介紹可以輕鬆賺大錢的工作，蔡、涂暈船之際信以為真，以為只是擔任貿易商協助取款，不料卻慘遭詐團利用淪為車手。
警方詢後將2人依詐欺罪嫌送辦，並持續追查詐欺集團上游。
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