六旬婦買點數以為網路遇真愛 警略施小計詐團露真面目

彰化縣一名六旬許姓婦女以為在網路遇到真愛，被要求資助費用準備來台見面，許婦到超商買APPLE點數後打算拍照上傳，引起超商店員懷疑被詐；警方接獲通報趕到，苦口婆心分析和勸說，婦女最後接受事實，愛情夢碎黯然離去。

據了解，許婦一個多月前在臉書結識一名自稱定居外國的華裔男網友，男網友的臉書大頭貼模樣成熟穩重，自稱單身，兩人相談甚歡，互加LINE好友。男網友每天噓寒問暖，關心許婦生活，稱與她相識恨晚，想來台灣定居廝守終生，令她十分動心。日前男網友聲稱手頭不方便，希望許婦幫忙，以免影響他的經濟導致日後無法來台。

許婦深信不疑，根據指示到超商買3500元的APPLE點數後拍照，超商店員看她的動作可能是被詐。北斗警分局北斗派出所副所長曾清忠、警員謝文斌據報趕到，告訴許婦這是詐騙集團常用手法，利用社群媒體吸引關注，再誘騙民眾購買點數或匯款，經由層層轉帳換現。