影／台中超級巨星KTV前自撞路旁休旅車 賓士駕駛腿受傷

台中市簡姓男子今天清晨5時許，駕駛賓士車行經北屯區中清路超級巨星KTV前時，因不明原因撞擊路旁停放的一輛TOYOTA休旅車，造成簡腿部受傷，警方到場調查，簡男無酒精濃度，自述因精神不佳釀禍，簡男無酒精濃度，詳細案發原因待查。

經查，簡姓男子（29歲）在今天清晨5時許，駕駛賓士車行經北屯區中清路的超級巨星KTV時，疑因精神不濟，撞上停放在路旁的TOYOTA休旅車，幸好車內無人，僅有簡男因車禍撞擊，造成腿部擦挫傷。

簡男自行到醫院就醫，警方調查，簡男無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的車禍原因，有待後續調查釐清。