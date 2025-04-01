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台中南屯驚傳工安意外 60歲工人高處墜落命危

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區黎明路一段1處建案今下午3點多傳出工安意外，現場1名約60歲工人作業途中，疑似不慎自高樓墜落，警消獲報到場時工人已經失去呼吸心跳，消防給予緊急處置後，目前已送往中山附醫搶救中。

台中市消防局今下午3點13分獲報，南屯區黎明路一段的工地需救護，派遣南屯分隊趕到場時，發現1名年約60歲工人在高處施工中不慎墜落，當場呈現OHCA狀態（失去呼吸心跳），給予緊急處置後送醫搶救中。

【中央社／台中1日電】

1名工人今天在台中市南屯區施作廣告招牌拆除作業時，不慎從3樓高墜落，警消到場時，男子已無生命徵象送醫搶救，意外原因由有關單位調查釐清。

台中市消防局表示，下午3時13分獲報，南屯區黎明路一段有工人施工時，不慎從高處墜落，立即派遣救護人車到場，發現1名工人已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往中山醫藥大學附設醫院治療。

台中市警局第四分局初步調查，許姓男子在拆廣告招牌過程中，不慎從約3樓高墜落，已送醫救治，意外原因待有關單位調查釐清。

建築工地示意圖。圖／AI生成
建築工地示意圖。圖／AI生成

台中市 墜樓 工人 工安

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