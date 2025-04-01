聽新聞
0:00 / 0:00
台中南屯驚傳工安意外 60歲工人高處墜落命危
台中市南屯區黎明路一段1處建案今下午3點多傳出工安意外，現場1名約60歲工人作業途中，疑似不慎自高樓墜落，警消獲報到場時工人已經失去呼吸心跳，消防給予緊急處置後，目前已送往中山附醫搶救中。
台中市消防局今下午3點13分獲報，南屯區黎明路一段的工地需救護，派遣南屯分隊趕到場時，發現1名年約60歲工人在高處施工中不慎墜落，當場呈現OHCA狀態（失去呼吸心跳），給予緊急處置後送醫搶救中。
【中央社／台中1日電】
1名工人今天在台中市南屯區施作廣告招牌拆除作業時，不慎從3樓高墜落，警消到場時，男子已無生命徵象送醫搶救，意外原因由有關單位調查釐清。
台中市消防局表示，下午3時13分獲報，南屯區黎明路一段有工人施工時，不慎從高處墜落，立即派遣救護人車到場，發現1名工人已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往中山醫藥大學附設醫院治療。
台中市警局第四分局初步調查，許姓男子在拆廣告招牌過程中，不慎從約3樓高墜落，已送醫救治，意外原因待有關單位調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言