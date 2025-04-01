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網紅「鳳梨」公司遭潑紅漆…嫌犯自拍影片曝光 疑嗆聲22字

聯合報／ 記者李宗祐黃于凡／嘉義即時報導

網紅鳳梨」吳泓逸位於嘉義市公司今天早上疑被潑紅漆，潑漆影片還被放上社群網路，警方獲悉後已主動調查；警方表示，循線追查潑漆者，事件還在調查了解中。

今天社群媒體「黑色豪門企業」傳出一段潑紅漆影片，疑是潑漆男子先將一大桶紅色油漆擺放於地上，接著沒多久出現鐵捲門被潑上一大片紅漆畫面，眼尖的網友發現被潑紅漆的大門是網紅「鳳梨」位於嘉義市西區的公司。

警方接獲訊息後即調閱路口監視系統，發現有名男子持油漆桶在上午8點10多分時出現在公司門口，然後就朝門口潑油漆，目前吳母已報案，警方持續調查中。影片最後還有段文字「社會我還摸不透，希望你用對付連千毅的口氣對付我」是當事人PO文還是其他人放上去，也還要調查了解。

警方調查，當時公司還沒有人上班，吳母及員工對於為何被潑漆都不清楚，鳳梨平日作息較晚，還沒有聯絡上。

知名零食電商「疲老闆」被爆經營不善，引發廠商不滿，「鳳梨」也點名要疲老闆出面負責，起初疲老闆聲與「鳳梨」間誤會已解開，不過之後又疑似指被對方設局。上月13日「鳳梨」更在臉書開直播憤憤地說明和「疲老闆」之間的糾葛。

上月13日「鳳梨」在臉書開直播說明和「疲老闆」之間的糾葛。圖／翻攝臉書
上月13日「鳳梨」在臉書開直播說明和「疲老闆」之間的糾葛。圖／翻攝臉書
潑漆影片最後還有段文字，警方也一併調查了解。圖／翻攝黑色豪門企業畫面
潑漆影片最後還有段文字，警方也一併調查了解。圖／翻攝黑色豪門企業畫面
網紅「鳳梨」吳泓逸位於嘉義市公司今天早上被潑紅漆。圖／翻攝畫面
網紅「鳳梨」吳泓逸位於嘉義市公司今天早上被潑紅漆。圖／翻攝畫面
網紅「鳳梨」吳泓逸位於嘉義市公司今天早上被潑紅漆，潑漆影片還被放上社群網路，警方獲悉後已主動調查。圖／翻攝黑色豪門企業畫面
網紅「鳳梨」吳泓逸位於嘉義市公司今天早上被潑紅漆，潑漆影片還被放上社群網路，警方獲悉後已主動調查。圖／翻攝黑色豪門企業畫面

潑漆 網紅 老闆 鳳梨

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