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越南女移工存63萬要走地下匯兌 險被同鄉騙走警抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍杜姓女移工在台工作，存了一筆63萬元的積蓄，欲以地下匯兌方式，轉回越南，以減少匯兌損失，未料昨天越南同鄉潘男、黎女在交付現金過程，未依約換匯，還藉故開車逃離，警方獲報後，在5小時內帶回二人、追回款項，依詐欺等罪送辦。

第六警分局調查，越南籍杜姓女子（33歲）在台工作，存了一筆63萬元的積蓄，杜女在網路尋求地下匯兌門路，與同鄉的潘男（28歲）、黎女（21歲）聯繫上，杜女在西屯區的租屋處交付63萬元現金，不過杜女發現，二人未依約將等額的越南盾轉回越南銀行的帳戶。

雙方在杜女租屋處僵持不下時，潘男、黎女藉故開車逃離該處，杜女趕緊向警方報案求助。

第六警分局獲報後即調閱監視器，接獲報案的2小時內，即在大里區現岱路將二人查緝到案。

警方抓人時發現，二人已將贓款拿去還債，警方循線在5小時內，將63萬元全數追回，警詢後依詐欺、侵占、妨害自由等罪，移送台中地檢署偵辦。

第六警分局呼籲，外幣匯款應循正當管道，針對地下非法匯兌及詐騙行為，警方將持續加強打擊查緝，絕不姑息任何犯罪行為。警方呼籲市民在網路進行任何金融交易時務必提高警覺，切勿輕信不明廣告或地下交易資訊，如發現可疑情形，請立即報案，共同維護社會治安與市民財產安全。

越南籍潘男、黎女涉以協助地下匯兌為由，侵占杜姓女同鄉的63萬元積蓄，警方昨獲報後抓人。記者陳宏睿／翻攝
越南籍潘男、黎女涉以協助地下匯兌為由，侵占杜姓女同鄉的63萬元積蓄，警方昨獲報後抓人。記者陳宏睿／翻攝
越南籍潘男、黎女涉以協助地下匯兌為由，侵占杜姓女同鄉的63萬元積蓄，警方昨獲報後抓人。記者陳宏睿／翻攝
越南籍潘男、黎女涉以協助地下匯兌為由，侵占杜姓女同鄉的63萬元積蓄，警方昨獲報後抓人。記者陳宏睿／翻攝

地下匯兌 網路 越南

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