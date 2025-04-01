越南女移工存63萬要走地下匯兌 險被同鄉騙走警抓人

越南籍杜姓女移工在台工作，存了一筆63萬元的積蓄，欲以地下匯兌方式，轉回越南，以減少匯兌損失，未料昨天越南同鄉潘男、黎女在交付現金過程，未依約換匯，還藉故開車逃離，警方獲報後，在5小時內帶回二人、追回款項，依詐欺等罪送辦。

第六警分局調查，越南籍杜姓女子（33歲）在台工作，存了一筆63萬元的積蓄，杜女在網路尋求地下匯兌門路，與同鄉的潘男（28歲）、黎女（21歲）聯繫上，杜女在西屯區的租屋處交付63萬元現金，不過杜女發現，二人未依約將等額的越南盾轉回越南銀行的帳戶。

雙方在杜女租屋處僵持不下時，潘男、黎女藉故開車逃離該處，杜女趕緊向警方報案求助。

第六警分局獲報後即調閱監視器，接獲報案的2小時內，即在大里區現岱路將二人查緝到案。

警方抓人時發現，二人已將贓款拿去還債，警方循線在5小時內，將63萬元全數追回，警詢後依詐欺、侵占、妨害自由等罪，移送台中地檢署偵辦。