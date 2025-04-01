清明連假安平商圈預計湧入人車潮 警公布管制疏導措施

清明節連續假期為期4天，預計返鄉掃墓人車潮將影響安平商圈，轄區台南市警第四分局加強規劃交通疏導及相關管制措施，今天公布連續假期4月3日至4月6日安平商圈相關疏導措施，包括規劃行人徒步區、加強重要路口疏導、替代道路以及停車場等。

規劃行人徒步區域（管制時間12時至18時，管制區內僅得通行公務車輛及當地住戶車輛）：包括延平街、 效忠街（安平古堡前） 、國勝路（安平路至效忠街）、古堡街全段（安北路至安平路、安北路至王城路、安平路至運河路）。

至於加強重要路口疏導：清明節連假期間每日12時至下午6時在安平區「健康路三段與光州路口」、「安億路與慶平路口」、「運河路與平生路口」、「安北路與民權路口」、「安北路與古堡街口」及「安北路與王城路口」等6處重點路口，均有規劃員警或義交指揮疏導車流，確保路口淨空交通順暢。

替代道路部分，因應連續假期大量車潮從安平路及安北路湧入安平商圈，提醒用路人可行駛永華路、慶平路前往安億停車場、林默娘公園等周邊停車場停放車輛，或由四草大道經四草大橋進入安平區。

停車場資訊：若開車由北部南下安平的民眾可由四草大橋進入安平，將車輛停放於水景橋二側停車場或運河路停車場。