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宜蘭大洲橋嚴重車禍..3車對撞車頭全毀撞爛 4人受傷送醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉大洲橋今天上午發生2輛轎車及1輛微型電動二輪車對向擦撞事故，造成轎車車頭全毀，4人受傷送醫，駕駛、騎士酒測均無酒精反應，排除酒駕，車禍原因尚待警方釐清。

三星警分局今天上午7時44分許獲報，位於宜蘭縣三星鄉大洲橋上有交通事故，經員警到場處理，經查23歲林姓駕駛轎車，從三星鄉大洲往員山鄉的方向行駛，在行經大洲橋時，與對向58歲鐘姓男駕駛人駕駛轎車及17歲蔡姓駕駛騎乘的微型電動二輪車，發生對撞。

由於撞擊力道相當大，造成轎車車頭嚴重受損、玻璃碎裂，車頭幾乎被撞爛，現場一度交通混亂，經立即通報救護車到場，把林男、鐘男及車內1名乘客、蔡姓少年等4名傷者送往羅東博愛醫院與聖母醫院，無生命危險。

三星警分局呼籲，民眾駕駛車輛應減速慢行，遵守標誌規定，切勿違規，避免遇到突發狀況應變不及，保護自己及用路人安全。

宜蘭三星鄉大洲橋發生嚴重車禍，3車對撞車頭全毀，4人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭三星鄉大洲橋發生嚴重車禍，3車對撞車頭全毀，4人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭三星鄉大洲橋發生嚴重車禍，3車對撞車頭全毀，4人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭三星鄉大洲橋發生嚴重車禍，3車對撞車頭全毀，4人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭三星鄉大洲橋發生嚴重車禍，3車對撞車頭全毀，4人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭三星鄉大洲橋發生嚴重車禍，3車對撞車頭全毀，4人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭三星鄉大洲橋發生嚴重車禍，3車對撞車頭全毀，4人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭三星鄉大洲橋發生嚴重車禍，3車對撞車頭全毀，4人受傷送醫。圖／警方提供

交通事故 宜蘭 電動

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