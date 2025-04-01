快訊

柯文哲今二度戒護就醫 北所證實「已返回」：具體病況不便說明

消失2小時遭不正訊問？ 彭振聲打臉柯文哲律師「檢問案態度很好」

中共對台軍演 CNN曝時機有「1巧合」：將考驗美護台決心

聽新聞
0:00 / 0:00

影／剛產下男嬰夫入獄沒錢維生 新北女家中分裝毒品上網被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市永和警方日前接獲線報，36歲巫女毒品通緝犯與38歲楊男在中和區經營毒品分裝場，還在網路上售賣毒品。永和警跟監蒐證多時日前持拘票前往攻堅，當場逮捕巫女及楊男並起獲依托咪酯粉末原料及煙油，黑市價達360萬，詢後依毒品罪嫌送辦。

據了解，巫女2024年12月被發布毒品通緝後，與丈夫四處躲藏，近期則出沒在新北市中和區。但巫女丈夫今年2月初因涉毒品案入監服刑，剛產下男嬰不久的巫女因無穩定收入，見家中留有大量毒品，便與38歲楊姓男友人，在中和住處從事毒品分裝，另外透過網路販售喪屍煙彈、安非他命等毒品，販毒2個月來獲利逾70萬元。

永和警方接獲報案展開蒐證，3月底見時機成熟持拘票、搜索票前往巫女中和住處攻堅，當場逮捕巫女與楊男，並搜出依托咪酯粉狀原料151公克、電子煙油3瓶、喪屍煙彈、安非他命及製毒設備，毒品總市值達360萬元。警方詢後後依毒品及通緝罪嫌將巫女、楊男移送法辦，並持續追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

永和警方前往巫女住處查緝，當場逮捕巫女及楊男。記者黃子騰／翻攝
永和警方前往巫女住處查緝，當場逮捕巫女及楊男。記者黃子騰／翻攝
警方將巫女依毒品及毒品通緝罪嫌移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方將巫女依毒品及毒品通緝罪嫌移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方起獲依托咪酯粉末原料。記者黃子騰／翻攝
警方起獲依托咪酯粉末原料。記者黃子騰／翻攝

中和 毒品

延伸閱讀

性侵1周大女兒致死！生父無悔意稱「故意」 威脅沒被關就殺妻

深夜邊吸毒邊開車...車內濃煙瀰漫 警請他開窗滿滿毒味

影／順路偷電線100多公尺兩賊落網 還問警：可以先穿鞋再走嗎？

幫拿包包竟變運毒！赴泰遊玩友人突稱有急事 她「好心被雷親」慘入獄

相關新聞

宜蘭大洲橋嚴重車禍..3車對撞車頭全毀撞爛 4人受傷送醫

宜蘭三星鄉大洲橋今天上午發生2輛轎車及1輛微型電動二輪車對向擦撞事故，造成轎車車頭全毀，4人受傷送醫，駕駛、騎士酒測均無...

影／台中西屯這個路口好「骨溜」...3分鐘3車自摔滑倒

台中市民昨日在社群平台反映，西屯路、洛陽路口有人遺留不明油漬，導致多輛機車滑倒自摔，第六警分局調查，昨早8時許，有連續3...

影／新竹學生專車停路口學生馬路中間上車 網批司機真是太扯了

新竹某校學生專車，竟大膽違停在車流繁忙的光明六路與中華路口，讓學生直接在馬路中間上下車，離譜行徑引發網友痛批：「馬路變轉...

影／台中中清超級巨星KTV前車禍 賓士自撞路旁豐田一傷

台中市簡姓男子今天清晨5時許，駕駛賓士車行經北屯區中清路超級巨星KTV前時，因不明原因撞擊路旁停放的一輛TOYOTA休旅...

台中南屯驚傳工安意外 工人高處墜落命危

台中市南屯區黎明路一段1處建案今下午3點多傳出工安意外，現場1名約60歲工人作業途中，疑似不慎自高樓墜落，警消獲報到場時...

嘉義網紅「鳳梨」公司遭潑紅漆 警調查中

網紅「鳳梨」吳泓逸位於嘉義市公司今天早上疑被潑紅漆，潑漆影片還被放上社群網路，警方獲悉後已主動調查；警方表示，循線追查潑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。