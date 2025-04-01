影／剛產下男嬰夫入獄沒錢維生 新北女家中分裝毒品上網被逮

新北市永和警方日前接獲線報，36歲巫女毒品通緝犯與38歲楊男在中和區經營毒品分裝場，還在網路上售賣毒品。永和警跟監蒐證多時日前持拘票前往攻堅，當場逮捕巫女及楊男並起獲依托咪酯粉末原料及煙油，黑市價達360萬，詢後依毒品罪嫌送辦。

據了解，巫女2024年12月被發布毒品通緝後，與丈夫四處躲藏，近期則出沒在新北市中和區。但巫女丈夫今年2月初因涉毒品案入監服刑，剛產下男嬰不久的巫女因無穩定收入，見家中留有大量毒品，便與38歲楊姓男友人，在中和住處從事毒品分裝，另外透過網路販售喪屍煙彈、安非他命等毒品，販毒2個月來獲利逾70萬元。

永和警方接獲報案展開蒐證，3月底見時機成熟持拘票、搜索票前往巫女中和住處攻堅，當場逮捕巫女與楊男，並搜出依托咪酯粉狀原料151公克、電子煙油3瓶、喪屍煙彈、安非他命及製毒設備，毒品總市值達360萬元。警方詢後後依毒品及通緝罪嫌將巫女、楊男移送法辦，並持續追查毒品來源。