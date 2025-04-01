影／新竹學生專車停路口學生馬路中間上車 網批司機真是太扯了

新竹某校學生專車，竟大膽違停在車流繁忙的光明六路與中華路口，讓學生直接在馬路中間上下車，離譜行徑引發網友痛批：「馬路變轉運站？這司機真是太扯了！」竹北警分局也表示，此舉已違反道交管理處罰條例，最高可處600元罰鍰。

有網友在「竹北大小事」貼出影片，畫面只見竹北市中華路與光明六路口，當時正值車流高峰，一輛掛著「全達」標誌的學生專車，竟直接停在交叉路口中間，學生見狀紛紛從人行道湧向馬路，從前後門一擁而上。貼文網友指出，影片拍攝於清晨6時50分，並痛批類似情況幾乎天天上演。

「不顧學生安全，也不管後方車流，太隨便了吧！」有網友看到傻眼留言，也有人譏諷：「馬路是你家的？想停就停」、「這樣上下車，是要學生學壞嗎？」、「看起來是老司機了，知道紅燈夠長，15秒內能解決，但這根本不該成為習慣」。

更有網友點出，附近明明就有合法站牌，懷疑可能因為站牌旁遭其他車輛違停，駕駛怕擋到車道才選擇路口臨停，也有人批評：「上下班時間這輛交通車常進出學區，違規早就不是新聞」、「Google評價一堆罵司機違規，1.6顆星不是沒原因」。

對此，竹北警分局表示，學生交通車駕駛請遵守交通規則，勿隨意違規停車，應擇定安全地點供學生上下車，以確保乘客與其他用路人安全，此舉已違反道交管理處罰條例第55條第1項第2款在交岔路口內臨時停車，可處300元以上、600元以下罰鍰。