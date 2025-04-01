插座未使用竟冒火花嚇壞板橋女 滲水積塵致短路險釀災
新北市板橋區1名40多歲女子昨晚在房內時，驚見牆壁插座冒出火花立即報案。消防人員獲報趕抵迅速處置所幸未釀成火勢。消防人員發現插座周圍潮濕，疑似因水氣與灰塵混合降低絕緣效果，導致短路產生火花，幸好周圍沒有其他易燃物未釀危害。
據了解，新北市消防局昨天晚間接獲報案，有民宅插座冒出火花，立即派遣新板消防分隊趕往搶救。消防人員到場後發現並未釀成火勢，40多歲女屋主向消防人員表示，該插座的牆面平時就有滲水的情形，事發當時雖然有將電器插頭插上但未使用，疑似因長期積汙及潮濕導致短路現象，進而引發火花。
新北市消防局第一大隊大隊長羅凱文表示，積汙導電是潮濕環境下的常見用電隱憂，建議民眾應定期檢查臥室及客廳使用電器安全，並保持插座周圍清潔乾燥，若發現滲水或異常情況，應立即請專業人員檢修，平時也要養成未使用的電器應將插頭拔除的習慣，避免發生積汙導電的狀況，以確保居家用電安全。
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