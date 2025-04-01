快訊

台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

插座未使用竟冒火花嚇壞板橋女 滲水積塵致短路險釀災

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區1名40多歲女子昨晚在房內時，驚見牆壁插座冒出火花立即報案。消防人員獲報趕抵迅速處置所幸未釀成火勢。消防人員發現插座周圍潮濕，疑似因水氣與灰塵混合降低絕緣效果，導致短路產生火花，幸好周圍沒有其他易燃物未釀危害。

據了解，新北市消防局昨天晚間接獲報案，有民宅插座冒出火花，立即派遣新板消防分隊趕往搶救。消防人員到場後發現並未釀成火勢，40多歲女屋主向消防人員表示，該插座的牆面平時就有滲水的情形，事發當時雖然有將電器插頭插上但未使用，疑似因長期積汙及潮濕導致短路現象，進而引發火花。

新北市消防局第一大隊大隊長羅凱文表示，積汙導電是潮濕環境下的常見用電隱憂，建議民眾應定期檢查臥室及客廳使用電器安全，並保持插座周圍清潔乾燥，若發現滲水或異常情況，應立即請專業人員檢修，平時也要養成未使用的電器應將插頭拔除的習慣，避免發生積汙導電的狀況，以確保居家用電安全。

新北市消防局新板分隊前往現場灌救。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局新板分隊前往現場灌救。記者黃子騰／翻攝
板橋民宅插座短路冒火花整個燻嘿。記者黃子騰／翻攝
板橋民宅插座短路冒火花整個燻嘿。記者黃子騰／翻攝

消防人員

延伸閱讀

劉和然清明祭祀大墓公 感謝廟方公益付出

新竹男健身房浴池忽然昏厥 消防員即刻救援鬼門關拉回

侯友宜參拜板橋廟宇 誓言以帝爺公精神服務市民

台南東區水族寵物店驚傳火警 消防搜索確認小動物安危

相關新聞

影／新竹學生專車停路口學生馬路中間上車 網批司機真是太扯了

新竹某校學生專車，竟大膽違停在車流繁忙的光明六路與中華路口，讓學生直接在馬路中間上下車，離譜行徑引發網友痛批：「馬路變轉...

桃園恍神男駕砂石車撞電桿 嚴重衝撞現在一片狼籍

36歲的廖姓男子今上午8時30分許，駕駛砂石車沿桃園市中壢區吉林路直行時（往中園路方向），疑似恍神不慎撞上吉林路與北園路...

金門首例！詐騙集團誘騙當地人當車手 檢方依法提公訴

金門地檢署日前破獲一起跨海詐騙案件，詐欺集團為躲避台灣本島警方查緝，透過金門在地人牽線，招募當地民眾充當詐欺車手，並成功...

影／不滿停車出入被擋 火爆男連撞2車恐賠大了

駕駛Land Rover進口休旅車的26歲黃姓男子，昨天下午在彰化市曉陽路一處停車場，因不滿一輛豐田轎車擋到出入，憤而將...

影／剛產下男嬰夫入獄沒錢維生 新北女家中分裝毒品上網被逮

新北市永和警方日前接獲線報，36歲巫女毒品通緝犯與38歲楊男在中和區經營毒品分裝場，還在網路上售賣毒品。永和警跟監蒐證多...

插座未使用竟冒火花嚇壞板橋女 滲水積塵致短路險釀災

新北市板橋區1名40多歲女子昨晚在房內時，驚見牆壁插座冒出火花立即報案。消防人員獲報趕抵迅速處置所幸未釀成火勢。消防人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。